Chayanne, Imagine Dragons y Grupo Firme estarán en el FIFA FAN FESTIVAL en Monterrey

El Comité Organizador de Monterrey rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto al Gobierno de Nuevo León y Parque Fundidora, dieron a conocer las actividades y el cartel musical que formará parte del FIFA Fan Festival que arrancará el próximo 11 de junio en el icónico recinto regiomontano.

Durante la presentación se confirmó que el festival contará con una de las ofertas de entretenimiento más ambiciosas que se hayan realizado en la ciudad, destacando cuatro conciertos masivos con artistas de talla internacional y regional.

Entre los nombres anunciados aparecen la banda estadounidense Imagine Dragons, el cantante puertorriqueño Chayanne, el intérprete español Enrique Iglesias y Grupo Firme, agrupación que pondrá el toque del regional mexicano en el escenario principal de Parque Fundidora.

El FIFA Fan Festival se desarrollará a lo largo de los 34 días en los que habrá actividad de la Copa del Mundo, ofreciendo espacios de convivencia, transmisión de encuentros y múltiples actividades para los aficionados que se den cita en Monterrey durante el torneo.

Mascota del Mundial 2026 en el Estadio BBVA | MEXSPORT

Además de las pantallas para seguir los partidos más importantes de la justa mundialista, el evento contará con 21 jornadas de entretenimiento musical, incluyendo los cuatro conciertos estelares que buscarán convertir a Monterrey en uno de los puntos más atractivos del Mundial 2026.

Las autoridades destacaron que el objetivo será ofrecer una experiencia integral para locales y turistas, mezclando futbol, música y actividades familiares dentro de uno de los espacios más representativos de Nuevo León.

Mascotas del Mundial 2026 en el Estadio BBVA | MEXSPORT

La ceremonia de presentación fue encabezada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado por Mariana Rodríguez, así como Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Parque Fundidora.

También estuvieron presentes Pedro Esquivel, representante del Comité Organizador de Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, quienes resaltaron la importancia del FIFA Fan Festival como parte de la experiencia que vivirá la ciudad durante el Mundial.