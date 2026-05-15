Ramón Ayala habla tras demanda contra su hijo por presunto abuso sexual
El músico Ramón Ayala se pronunció públicamente tras la demanda civil presentada en Houston contra su hijo, Ramón Ayala Jr., quien enfrenta señalamientos por presunto abuso sexual, acoso y conductas inapropiadas dentro del entorno laboral de la agrupación “Ramón Ayala y sus Bravos del Norte”.
La denuncia fue presentada por al menos tres exintegrantes del grupo en Houston e Hidalgo, Texas, con el respaldo del abogado Tony Buzbee. Los demandantes aseguran haber sufrido presuntas agresiones sexuales y hostigamiento durante giras realizadas entre 2024 y 2025.
¿Qué dijo Ramón Ayala sobre las acusaciones?
A través de un comunicado, el llamado “Rey del Acordeón” afirmó que se trata de acusaciones serias y señaló que será el proceso legal el que determine lo ocurrido.
“Reconozco que acusaciones de esta naturaleza son serias, y tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal”, expresó el cantante.
¿De qué acusan a Ramón Ayala Jr.?
Los testimonios incluidos en la demanda señalan a Ramón Ayala Jr. de presuntas agresiones sexuales y conductas inapropiadas cometidas durante las giras de la agrupación.
Según los documentos legales y declaraciones presentadas por la defensa de los demandantes, varios de los hechos habrían ocurrido dentro de autobuses de gira y camerinos.
Ramón Ayala también fue incluido en la demanda
Aunque los principales señalamientos apuntan contra Ramón Ayala Jr., la demanda también menciona a Ramón Ayala, así como a empresas relacionadas con la agrupación.
Los denunciantes argumentan que el cantante presuntamente habría tenido conocimiento de las conductas denunciadas y no intervino. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución judicial definitiva ni cargos penales confirmados contra los involucrados.
Te puede interesar