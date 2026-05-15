IBA.PRO llega a México: La plataforma de boxeo profesional de la IBA aterriza en tierras aztecas

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) hace oficial su desembarco en México. En alianza con Zanfer Boxing, la plataforma IBA.PRO presenta su decimoctava edición el próximo 21 de mayo en la Arena Ciudad de México, una noche que promete boxeo de alto nivel con ex campeones mundiales, contendientes internacionales y una cartelera que reúne talento de cinco países.

El duelo principal enfrenta al ex campeón mundial Ángel ‘Camaleón’ Ayala (18-1, 8 KOs) contra el filipino Jayson Mama (21-3-1, 10 KOs), una pelea que combina el orgullo local con la experiencia internacional en lo que promete ser un choque técnico y electrizante.

En otro duelo de alto impacto, Jonathan Fierro (21-1, 18 KOs) se medirá al ex contendiente al título mundial Sergio ‘Chirino’ Sánchez (23-2, 13 KOs) en la división de peso súper pluma. Con 31 nocauts entre ambos, la pelea difícilmente llegará a las tarjetas.

El IBA.PRO tendrá un evento con combates muy atractivos | IBA

La cartelera también incluye una atractiva pelea femenina en el peso pluma, donde la mexicana Yamileth Mercado (24-4, 5 KOs), ex campeona mundial de peso gallo, se enfrenta a la colombiana Flor Valentina Rodríguez (9-2, 6 KOs), sumando profundidad e internacionalidad al evento.

Cartelera completa

Peso wélter: Miguel Ángel Martínez (3-0, 2 KOs) vs. Brian Nicolás Farías (9-4, 2 KOs)

Peso ligero: Cristian Eusse (12-0-1, 9 KOs) vs. Tomás Mendoza (13-3, 7 KOs)

Peso semipesado ligero: Francisco Cantabrana (12-1, 10 KOs) vs. Jordi Omar Villa Soto (9-4, 7 KOs)

Peso ligero: Manuel Romero (14-1-1, 8 KOs) vs. Ridwan Oyekola (14-4-2, 9 KOs)

Vista de la Arena Ciudad de México | ESPECIAL

La llegada no es casualidad. El pasado 3 de julio de 2025, durante la conferencia de prensa de IBA Golden Era, el presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, Umar Kremlev, ya había prometido que IBA.PRO aterrizaría en México. Diez meses después, la promesa es realidad.

La Ciudad de México, punto estratégico del boxeo mundial y casa de una de las aficiones más apasionadas del planeta, vuelve a ser escenario de boxeo de primer nivel con ex campeones y ex contendientes al título, en un momento en que los grandes organismos tradicionales habían dejado de apostar por la capital mexicana como sede de eventos de élite. IBA.PRO llena ese vacío, y lo hace por la puerta grande.