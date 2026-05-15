¿Son falsas? Revelan inconsistencias en las cartas enviadas por “El Chapo” Guzmán desde prisión

Las siete cartas enviadas recientemente al juez Brian Cogan, presuntamente firmadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán, encendieron nuevas dudas sobre la comunicación del exlíder del Cártel de Sinaloa desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

Los documentos, redactados en inglés y enviados en distintas fechas durante las últimas semanas, solicitaban la extradición del narcotraficante a México, además de un nuevo juicio y la revisión de la sentencia de cadena perpetua que enfrenta desde 2019.

Sin embargo, la autenticidad de las misivas comenzó a ser cuestionada luego de que el periodista Luis Chaparro revelara, citando fuentes internas de la prisión federal, que las cartas “todo apunta a que no están siendo enviadas por él”.

Supuestamente Joaquín El Chapo Guzmán volvió a pedir su extradición a México en una nueva carta enviada a Nueva York./ AP

¿Por qué dudan de las cartas atribuidas a “El Chapo”?

Uno de los principales elementos que levantó sospechas es que las cartas fueron redactadas completamente en inglés, pese a que públicamente se conoce que Guzmán Loera únicamente cursó estudios de primaria y por lo que se sabe, no domina ese idioma.

De acuerdo con las fuentes citadas por Chaparro para Pie de Nota, el capo tampoco habría tenido acceso reciente a materiales para escribir, como papel y plumas, debido a las estrictas medidas de seguridad bajo las que permanece recluido.

“Todo apunta a que no están siendo enviadas por él”, señalaron las fuentes consultadas por el periodista.

Además, las mismas personas descartaron que el exlíder del Cártel de Sinaloa estuviera aprendiendo inglés dentro de la prisión, lo que aumentó las dudas sobre quién redactó realmente los documentos.

Otro dato que llamó la atención fue la forma en que fueron enviadas las cartas: cuatro de ellas habrían sido remitidas el mismo día, mientras que otras llegaron de manera individual en fechas distintas.

Las cartas atribuidas a “El Chapo” Guzmán fueron enviadas al juez Brian Cogan desde la prisión ADX Florence, en Colorado./ X: @arturoangel20

Las cartas pedían extradición y un nuevo juicio

En las misivas enviadas al juez Brian Cogan, “El Chapo” solicitó regresar a México y aseguró que fue condenado injustamente en Estados Unidos.

También afirmó que durante su juicio se le atribuyeron delitos fabricados y pidió la aplicación de la First Step Act, una reforma penal aprobada en Estados Unidos en 2018 que permite revisar ciertos procesos y sentencias.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la autenticidad de los documentos ni han detallado si existe una investigación formal sobre su origen.

Fuentes de la prisión de máxima seguridad pusieron en duda que Joaquín Guzmán haya redactado personalmente las cartas en inglés./ AP

¿“El Chapo” se comunicaba con sus hijos desde prisión?

Las dudas sobre las cartas surgieron poco después de que medios estadounidenses difundieran información de un reporte del Buró de Prisiones de Estados Unidos donde se afirma que Guzmán Loera habría utilizado abogados intermediarios para comunicarse con familiares desde prisión.

Según el reporte, durante 2025 el exlíder del Cártel de Sinaloa presuntamente mantuvo contacto con sus hijos, hermanas y exesposas mediante mensajes enviados a través de representantes legales.

Las comunicaciones incluirían referencias a operaciones del cártel, lavado de dinero y conflictos internos con grupos rivales como Los Mayos.

El documento también sostiene que Guzmán violó las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), un régimen que limita severamente el contacto con el exterior para presos considerados de alto riesgo.

Tras detectarse las presuntas irregularidades, el Buró de Prisiones reforzó la supervisión de las interacciones legales del narcotraficante.

Por su parte, Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán Loera, negó que integrantes de su despacho hayan visitado recientemente al capo o participado en comunicaciones relacionadas con sus hijos. “Nadie de mi oficina ha visitado al Sr. Guzmán mientras ha permanecido recluido en ADX Florence”, declaró el litigante a Telemundo.

Así vive “El Chapo” en la prisión ADX Florence

Actualmente, Joaquín Guzmán Loera permanece bajo uno de los regímenes penitenciarios más estrictos de Estados Unidos.

En ADX Florence, los internos pasan 23 horas al día dentro de celdas individuales, equipadas con puertas de acero reforzado y sistemas de monitoreo permanente.

Las celdas miden aproximadamente 2 por 3.5 metros y cuentan únicamente con una pequeña ventana, una televisión con programación limitada y mobiliario básico.