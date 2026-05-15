Pipo Gorosito se burla del aspecto físico del “Loco” Abreu y lo compara con Bin Laden

El exfutbolista uruguayo y actual entrenador de los Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu, protagonizó un momento que llamó la atención en televisión luego de participar en un programa de ESPN durante sus vacaciones tras el Clausura 2026 de la Liga MX.

El estratega uruguayo dejó México después de que el conjunto fronterizo quedara eliminado y sin posibilidades de disputar la Liguilla. Durante su aparición en el programa deportivo, el exdelantero fue objeto de una broma relacionada con su apariencia física actual, específicamente por la barba larga que luce desde hace algunos meses.

Sebastián Abreu l IMAGO7

En la dinámica realizada por los conductores, se reprodujo un audio para que el “Loco” intentara reconocer quién estaba hablando. En el mensaje se escuchó la voz del entrenador argentino Néstor Raúl Gorosito, quien lanzó comentarios en tono de burla sobre el aspecto del técnico de Tijuana.

“Oye, ¿qué pasa con Bin Laden? Yo pensé que te habían matado. ¿Qué pasa con Bin Laden? Con la barba, con la barba”, se escuchó en el audio enviado por el estratega argentino.

La reacción de Sebastián Abreu fue inmediata, ya que reconoció rápidamente la voz de Gorosito y respondió recordando una anécdota previa entre ambos personajes del futbol sudamericano.

“Néstor Raúl… ¿Te acordás el día que me dijo? Y seguro que vos corres y te va a caer una cosa blanca delante, no te preocupes”, comentó entre risas el exjugador uruguayo durante la transmisión.

Sebastián 'Loco' Abreu, entrenador de Xolos, en la Jornada 9 ante Atlas | MAGO7

¿Quién es Pipo Gorosito?

Néstor Raúl Gorosito es un exfutbolista y director técnico argentino reconocido por su trayectoria tanto en las canchas como en los banquillos.

Como jugador destacó principalmente en River Plate, donde brilló como mediocampista creativo y se consolidó como uno de los futbolistas más reconocidos del futbol argentino en su época. Además, tuvo un paso importante por Universidad Católica, equipo en el que formó una dupla ofensiva recordada junto al delantero Alberto Acosta.

Después de retirarse como futbolista, Gorosito inició una carrera como entrenador en distintos clubes de Sudamérica. Entre los equipos que dirigió aparecen San Lorenzo, Argentinos Juniors, Tigre y Olimpia.

Uno de sus logros más destacados como director técnico fue la obtención de la Copa Superliga 2019 con Tigre, título que representó un momento histórico para la institución argentina.