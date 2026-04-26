'Loco' Abreu aconseja a Gilberto Mora disfrutar de la Copa del Mundo
El director técnico de Tijuana, Sebastián Abreu envió un mensaje especial al joven futbolista Gilberto Mora de cara a una posible participación en la Copa del Mundo, destacando la importancia de vivir al máximo una experiencia única dentro del futbol profesional.
El privilegio de jugar un Mundial
El ‘Loco’ Abreu subrayó el valor emocional que representa disputar un Mundial, especialmente cuando se tiene la posibilidad de hacerlo en el propio país, rodeado de seres queridos
Lo único que le digo es que aproveche a disfrutar un privilegio, porque no es solo la Copa del Mundo, sino que seguramente él va a tener el privilegio que otros no de jugar en su país, que la Copa del Mundo en tu país, con tu familia, con tu gente, con tu con tus amigos, o sea, tiene un un tinte diferente. Siempre la copa del mundo es espectacular, es recibirte de futbolista profesional, es lo máximo que te puede tocar. Y si todavía es en tu casa, imagínate ese esa esa doble sensación
El Clausura 2026 de los Xolos
Asimismo, el exseleccionado uruguayo hizo énfasis en no perder de vista el disfrute del torneo, independientemente de los resultados que se obtengan en la cancha.
Pero que lo disfruten, que no se permitan, independientemente de los resultados, que sean buenos o no, que no se permitan no disfrutarlo, porque es algo único que capaz que no se vuelve a repetir, por, independiente que que él tiene una edad joven que puede tener cinco o seis mundiales, los importantes del fútbol nunca se saben. Entonces, que te toca participar, disfrutarlo
Finalmente, Abreu recomendó al joven mantenerse fiel a su estilo de juego, resaltando su madurez dentro del campo pese a su corta edad:
Y después que sea él, si va a las selecciones por todo lo que demuestra, por todo lo que ya confirma. Entonces, que no se mueva ni una línea de lo que es el fútbol que él genera. Ese fútbol lindo, vistoso, inteligente, productivo para adelante, pero sabiendo los momentos, porque tiene una madurez, por más que tiene diecisiete años, tiene una madurez táctica fundamental para ese tipo de torneos que estas, el elite de la elite
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