'Loco' Abreu aconseja a Gilberto Mora disfrutar de la Copa del Mundo

Lo único que le digo es que aproveche a disfrutar un privilegio, porque no es solo la Copa del Mundo, sino que seguramente él va a tener el privilegio que otros no de jugar en su país, que la Copa del Mundo en tu país, con tu familia, con tu gente, con tu con tus amigos, o sea, tiene un un tinte diferente. Siempre la copa del mundo es espectacular, es recibirte de futbolista profesional, es lo máximo que te puede tocar. Y si todavía es en tu casa, imagínate ese esa esa doble sensación