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Futbol

Chivas anuncia reducción del estacionamiento en el Estadio Akron de cara al duelo ante Tijuana

El Rebaño busca ser el mejor equipo de la temporada 2025-26
Alfredo Olivarez Ramírez 12:17 - 24 abril 2026
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El Rebaño Sagrado anuncia algunos detalles para su último partido del torneo regular en el Clausura 2026

Este viernes Chivas dio a conocer una serie de ajustes logísticos que impactarán directamente a los aficionados que asistan al próximo encuentro frente a Tijuana, particularmente en lo relacionado con el uso del estacionamiento del estadio.

A través de un comunicado oficial, la institución rojiblanca explicó que estas modificaciones forman parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento para el cual el inmueble será una de las sedes.

Jugadores de Chivas celebrando un gol ante Puebla| MEXSPORT

Por culpa del Mundial

Debido a ello, ya han comenzado trabajos de adecuación en distintos espacios, lo que ha derivado en una disminución considerable de la capacidad disponible para los vehículos.

“Como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, les informamos que la zona de estacionamiento general tendrá capacidad reducida debido a la adecuación de algunos espacios, que serán utilizados durante la máxima justa futbolística del planeta”, se lee en el comunicado.

Banderín de Chivas en el Estadio Akron | Imago7

Ante este panorama, el club recomendó a los asistentes tomar previsiones adicionales, como llegar con mayor anticipación, considerar opciones de transporte alternativo o compartir vehículo, con el objetivo de evitar contratiempos antes del inicio del partido.

¿Esto afectará para la Liguilla?

Además, Chivas advirtió que esta situación no será temporal únicamente para este encuentro, sino que podría extenderse e intensificarse en las siguientes semanas conforme avancen los trabajos de montaje y adecuación dentro del estadio.

“Es importante considerar que, conforme avance el mes de mayo, la disponibilidad de espacios en el estacionamiento general seguirá reduciéndose debido a montajes adicionales, por lo que estas recomendaciones cobrarán mayor relevancia”.

Xolos será el último rival de Chivas en Fase Regular del Clausura 2026 | IMAGO7

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de mantener informada a la afición sobre cualquier cambio adicional y agradeció la comprensión de los seguidores ante las molestias que estas medidas pudieran ocasionar, destacando que forman parte de un proyecto de gran magnitud que pondrá a la ciudad y al estadio en el escenario internacional.

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