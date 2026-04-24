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Futbol

¿Dónde ver el FC Juárez vs. Atlético de San Luis? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver el FC Juárez vs. Atlético de San Luis? l RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:21 - 24 abril 2026
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El Estadio Olímpico Benito Juárez será el lugar donde FC Juárez y Atlético de San Luis colisionen en compromiso correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX

FC Juárez se enfrentará a Atlético de San Luis en un duelo correspondiente a la Liga MX; un juego que no le sirve para nada a las aspiraciones de ambas escuadras, ya que están eliminadas.

Los Bravos llegan de una seguidilla de partidos negativos sin conocer la victoria, además de estar eliminados de la Liguilla del futbol mexicano. Mientras que los Potosinos se encuentran eliminados, al igual que los locales, por lo que el partido será para no descender más en la tabla de posiciones. 

Lucha por el orgullo

FC Juárez y Atlético de San Luis se encuentran en la misma posición dentro de la Liga MX. Los locales vienen de una seguidilla de varios partidos sin que conozcan la victoria, siendo humillados por los Pumas en uno de sus más recientes partidos, mientras que los Potosinos quieren cerrar de la mejor forma el torneo en busca de afrontar el siguiente.

FC Juárez se posiciona como dieciseisavos en la clasificación, prácticamente eliminados de la Liguilla. Los Bravos registran cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas, sumando 24 goles a favor y 31 en contra, teniendo una diferencia de -7.

La plantilla de FC Juárez l IMAGO7

Atlético de San Luis se ubica en el lugar doce de la Liga, sin posibilidades de clasificar a la Liguilla. Los Potosinos llevan un registro de cinco victorias, tres empates y ocho derrotas, sumando 23 goles a favor y 25 en contra, teniendo una diferencia de -2.

Rodrigo López y Joao Pedro, jugadores de Pumas y Atlético San Luis

¿Dónde ver el partido FC Juárez vs. Atlético de San Luis?

El partido entre FC Juárez y Atlético de San Luis se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez; podrá disfrutarse en punto de las 19:06 hrs el día correspondiente (tiempo CDMX), siendo transmitido por Fox Sports y por streaming en Star+.

Atlético de San Luis festejando su triunfo de último minuto ante Monterrey | MEXSPORT
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