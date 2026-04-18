Individuo ingresa a la cabina del VAR en partido de Atlético San Luis vs Pumas y pide cambiar decisión

Los escándalos en el futbol mexicano ya son cosa de todos los días, y ahora fue el turno en la Liga MX. En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa a un individuo -de identidad hasta el momento desconocida- dando indicaciones en la cabina del VAR, para cambiar la decisión del árbitro, Luis Alfredo García Rodríguez, en el duelo de Atlético San Luis vs Pumas.

Pese a que se ha hecho viral la supuesta identidad de la persona en la cabina del VAR, no se ha dado a conocer oficialmente. De acuerdo a la reglamentación oficial de FIFA y Liga MX, ningún individuo ajeno a los oficiales elegidos puede entrar a dicho compartimiento.

🚨🚨ESCANDALO ARBITRAL🚨🚨

El jefe de los árbitros Horacio Elizondo se metió a la cabina VAR durante el partido para que cambiara una decisión el árbitro en el @AtletideSanLuis vs @PumasMX esto está PROHIBIDO por @FIFAcom

Incluso se puede pedir anulación de un partido. Hasta… pic.twitter.com/yT4VrmuzMR — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 18, 2026

¿Qué jugada fue la que causó la polémica?

La jugada que desencadenó todo el escándalo fue un posible penalti para los Pumas al minuto 85. En dicho momento, el partido se encontraba con un marcador favorable para el conjunto de Universidad Nacional, aunque solamente por un gol.

La decisión inicial del central García Rodríguez fue una falta dentro del área, sin embargo, después de la intervención del sistema de Video Asistencia Arbitral, terminó por dictaminarse una falta fuera del área. Sin embargo, Jordan Carrillo anotó un golazo de tiro libre, que no influyó en la decisión arbitral.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX?

En el reglamento de competencia de la Liga MX, Apéndice IV, Inciso C, Artículo 4 se lee lo siguiente: "sólo el Árbitro y los asistentes de video serán las personas autorizadas para entrar en contacto con el VAR".

Posteriormente se menciona: "ningún Oficial, de acuerdo con las definiciones que señala este Reglamento, podrá entrar en contacto con ninguno de los integrantes del VAR".