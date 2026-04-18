Pablo Lara y su oportunidad en Pumas por ausencia de Keylor Navas
Pumas sufrió una dura baja para el encuentro con Juárez en la próxima fecha, pues Keylor Navas no estará disponible para defender el arco por suspensión, debido a acumulación de tarjetas. Sin embargo, en Universidad Nacional hay opciones para suplir esa ausencia, y todo apunta a que será Pablo Lara.
¿Quién es Pablo Lara?
El arquero de 20 años es bien valorado dentro del club, y por ende, también por Efraín Juárez, gracias a su calidad bajo los tres postes demostrada en las oportunidades que ha recibido anteriormente con el equipo y con Selección Mexicana.
Pablo Lara ya ha tenido minutos en el primer equipo; en el Clausura 2025 hizo su debut, en un partido ante Necaxa. El arquero tuvo apariciones consecutivas durante ese torneo, pero Gustavo Lema optó por colocar a Álex Padilla como el titular.
Proceso en Selección Mexicana
Lara ha llevado un proceso continuo con la Selección Mexicana, y es constantemente considerado para torneos de categorías inferiores. Por una lesión de ligamentos se perdió el Maurice Revello y el inicio del Apertura 2025, cuando Pumas más sufría por un arquero.
Desde la llegada de Keylor Navas, los porteros suplentes han tenido menor participación y oportunidades, pero el aprendizaje que han obtenido por parte del costarricense ha sido amplio.
Canterano de Pumas, tiene siete partidos en el primer equipo, en los cuales ha recibido nueve goles y consiguió dos porterías en cero: ante Mazatlán y Atlas. Ante Juárez, el mexicano tendrá la gran oportunidad de demostrar su capacidad de tener un futuro como titular.
Otra de las opciones que tiene Efraín Juárez para suplir a Keylor Navas es Miguel Paul, quien debutó con Pumas en el duelo ante Inter de Miami en Leagues Cup el año pasado. Pese a ello, la el candidato natural para ser titular en el último partido de Pumas en CU del torneo regular es Lara, pues en aquella ocasión seguía lesionado.