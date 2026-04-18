Pablo Lara y su oportunidad en Pumas por ausencia de Keylor Navas

Pumas sufrió una dura baja para el encuentro con Juárez en la próxima fecha, pues Keylor Navas no estará disponible para defender el arco por suspensión, debido a acumulación de tarjetas. Sin embargo, en Universidad Nacional hay opciones para suplir esa ausencia, y todo apunta a que será Pablo Lara.

¿Quién es Pablo Lara?

El arquero de 20 años es bien valorado dentro del club, y por ende, también por Efraín Juárez, gracias a su calidad bajo los tres postes demostrada en las oportunidades que ha recibido anteriormente con el equipo y con Selección Mexicana.

Pablo Lara ya ha tenido minutos en el primer equipo; en el Clausura 2025 hizo su debut, en un partido ante Necaxa. El arquero tuvo apariciones consecutivas durante ese torneo, pero Gustavo Lema optó por colocar a Álex Padilla como el titular.

Pablo Lara en categorías inferiores de Pumas l IMAGO7

Proceso en Selección Mexicana

Lara ha llevado un proceso continuo con la Selección Mexicana, y es constantemente considerado para torneos de categorías inferiores. Por una lesión de ligamentos se perdió el Maurice Revello y el inicio del Apertura 2025, cuando Pumas más sufría por un arquero.

Desde la llegada de Keylor Navas, los porteros suplentes han tenido menor participación y oportunidades, pero el aprendizaje que han obtenido por parte del costarricense ha sido amplio.

Pablo Lara en un partido de Pumas | IMAGO7

Canterano de Pumas, tiene siete partidos en el primer equipo, en los cuales ha recibido nueve goles y consiguió dos porterías en cero: ante Mazatlán y Atlas. Ante Juárez, el mexicano tendrá la gran oportunidad de demostrar su capacidad de tener un futuro como titular.

Efraín Juárez durante el duelo entre Atlético de San Luis y Pumas I IMAGO7