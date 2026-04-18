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Futbol

"El título es la meta para Pumas": Keylor Navas tras la victoria ante Atlético San Luis

Pumas recuperó el amor de su afición gracias al ánimo de Efraín Juárez.
Emiliano Arias Pacheco 00:47 - 18 abril 2026
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El arquero de Universidad Nacional recibió una amonestación y se perderá el próximo partido

Los Pumas lograron una victoria más en el Clausura 2026 y llegaron a 30 puntos, una cifra que parecía lejana en el principio del semestre. Efraín Juárez le regresó la estirpe y el coraje a Universidad Nacional, siendo Keylor Navas una de las figuras y pilares del equipo auriazul.

Después de los tres puntos conseguidos ante Atlético San Luis, el baluarte del balompié tico destacó en entrevista a ESPN las intenciones del equipo Universitario. Navas aseguró que, pese al buen momento de los del Pedregal, la intención es ganar el título de la Liga MX.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

"Nosotros no podemos dejar de pensar en el título; esa ha sido nuestra meta desde el principio. Sabemos lo que nos trajo aquí: esfuerzo, trabajo, humildad, compañerismo. Aquí no hay estrellas individuales, la estrella es el equipo. Mientras sigamos trabajando vamos a tener opciones", comentó el tico.

Universidad Nacional se llevó los tres puntos del Estadio Libertad Financiera, pero perdió a dos elementos fundamentales para el duelo ante Juárez. Ni Adalberto Carrasquilla ni Keylor Navas estarán disponibles por acumulación de tarjetas.

Keylor Navas en el Atlético San Luis vs Pumas | IMAGO7

¿Por qué fue amonestado Keylor Navas ante Atlético San Luis?

Primero fue el panameño que recibió la tarjeta amarilla para confirmar su ausencia para el siguiente encuentro, después, sobre el final del partido, Keylor Navas también fue amonestado por retrasar la reanudación del juego, una acción que el árbitro no dejó pasar y que terminó pesando en la planificación del equipo.

La amonestación de Keylor Navas en el partido de Pumas vs Atlético San Luis generó conversación entre la afición, ya que el guardameta costarricense había sido clave durante los 90 minutos. Sin embargo, el reglamento es claro en cuanto a la pérdida deliberada de tiempo, lo que derivó en la tarjeta que lo deja fuera del próximo compromiso en la Liga MX.

Además de su liderazgo, la afición se ha rendido completamente ante el costarricense, pues su trayectoria en las mejores ligas del mundo pusieron las expectativas muy altas, pero las ha sabido alcanzar, convirtiéndose en una pieza clave en el resurgir de Pumas en el Clausura 2026, incluso cuando tendrá que ausentarse momentáneamente.

Keylor Navas festeja tras anotación de Universidad Nacional ante Chivas | MEXSPORT
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