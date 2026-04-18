Efraín Juárez tras victoria ante San Luis: “nadie hubiera creído que íbamos a hacer 30 puntos”

Pumas se mantiene firme en el cierre del torneo, y es uno de los que mejor futbol presenta en cada jornada, una situación que pocos aficionados imaginaban al inicio del semestre, especialmente después de la eliminación en Concacaf Champions Cup, la cual puso en duda el proyecto de Efraín Juárez.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre los 30 puntos de Pumas?

Las cosas después de la caída ante San Diego mejoraron por completo, pues de a poco el equipo demostró crecimiento y conexión, lo que les ha facilitado la relación con el gol: ya son 21 partidos consecutivos con por lo menos una anotación. Tras la victoria sobre San Luis, Efraín Juárez recordó esa situación, para dejar claro lo mucho que ha aprendido su grupo de jugadores.

“Es un objetivo, el llegar a treinta puntos. Estamos hoy como segundos generales y a un punto del líder general. Hablando allá adentro con los muchachos, yo les decía que, si solo contábamos después de San Diego, por ejemplo, que nos mataban y nos daban hasta por debajo de la lengua, y les decíamos a todos ustedes, toda la gente que en la Jornada 16 que íbamos a hacer 30 puntos y a un punto del líder, seguramente no me habría creído”, dijo Juárez.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Juárez y las bajas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla

Por otro lado, Efraín Juárez tendrá que poner enfoque en las bajas que sufrirá su equipo para el duelo ante Juárez a media semana, ya que perderá a Adalberto Carrasquilla y Keylor Navas por acumulación de tarjetas. No obstante, el técnico mexicano se siente tranquilo al saber que cualquiera de los jugadores disponibles va a cumplir.

“Hoy tenemos un partido en tres días, complicado en casa, sin gente importante, por temas ahí de amarillas, como Keylor (Navas), como Coco (Adalberto Carrasquilla), pero creo que también hoy el equipo está bastante comprometido.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Hoy sí puedo decir, y no solo hoy, sí puedo estar seguro de que al que pongamos, hará exactamente el mismo trabajo, porque hoy el equipo hay dentro de ese vestidor, es una familia, una familia importantísima”, finalizó Efraín Juárez.

Atlético San Luis vs Pumas | MEXSPORT