Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 15 del Clausura 2026

Se abrió el telón de la décimo quinta fecha del Clausura 2026 de la Liga MX; en donde Pumas se ha hecho presente con un contundente victoria 0-2 sobre Atlético San Luis y ponerse en el liderato momentáneo.

Top tres

Con este resultado, Pumas dormirá como segundo puesto en la tabla, al registrar 30 puntos, uno menos que el líder del torneo, Chivas, y después de desbancar al Cruz Azul que ahora es tercero. Efraín Juárez y sus jugadores tienen como objetivo quedarse arriba en la clasificación para tener la localía en Liguilla.

Joao Pedro l IMAGO7

¿Cómo estaría la Liguilla?

Los cruces tras la Jornada 14 se mantienen al momento de la siguiente manera: Chivas (1) vs Atlas (8), Guadalajara se mantiene como líder, aunque cayó en el Estadio Universitario durante la jornada 14, en un partido que pasó de ser parejo a una exhibición ofensiva del conjunto felino para decretar un 4-1.

Pumas (2) de momento se estarían enfrentando a las Águilas del América (7) estaría reviviendo una edición más de su rivalidad en Cuartos de Final. En el torneo regular los Universitarios se quedaron con el triunfo en CU por la mínima.

CRUZ AZUL VS LAFC | MEXSPORT

Cruz Azul (3) tras bajar una posición se tendrá que medir a los Tigres (6); La Máquina recientemente empató ante el América a un tanto el cual significó el regreso de las Águilas al Estadio Banorte. A pesar de haberse puesto en ventaja con el gol histórico de Patricio Salas, los dirigidos por André Jardine no consiguieron los tres puntos, Omar Campos selló el resultado.

Por su parte, los Felinos se impusieron en el Estadio Universitario 4-1 en un partido que pasó de ser parejo a una exhibición ofensiva del conjunto felino que tuvo como protagonista a Juan Brunetta firmó su doblete en este duelo en busca de un cierre con mejor posición.

Raúl 'Tala' Rangel en el partido de Chivas contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Y finalmente, Pachuca (4) se mediría ante Toluca (5); Los Tuzos empieza a cerrar firme y recientemente firmaron una victoria contundente al imponerse 4-2 a Santos Laguna en un partido lleno de intensidad, goles y momentos clave en el Estadio Hidalgo. Aunque los visitantes sorprendieron desde el inicio, los Tuzos supieron reaccionar y dominar el encuentro con autoridad.