¿Localía en Liguilla? Pumas vence a Atlético de San Luis y se afianza en la parte alta de la tabla

Rugen más que nunca. Pumas tiene un ritmo en el que la victoria se puede percibir como algo natural, pero con un poco de sufrimiento en los primeros minutos, Universidad Nacional venció 0-2 al Atletico de San Luis, para alargar su racha invicta como visitante.

¿Cómo fue la victoria de Pumas sobre San Luis?

Durante el torneo, Pumas no ha perdido ningún partido como visitante, una de las rachas que más llaman la atención en este proyecto con Efraín Juárez, pues el conjunto auriazul es capaz de sacar el resultado en cualquier escenario.

Atlético de San Luis, con la urgencia de puntos para buscar puestos de Liguilla, puso complicaciones a Pumas en los primeros minutos, con aproximaciones peligrosas al área rival y con la posesión a su favor.

Juninho anota de penal ante Atlético San Luis l IMAGO7

Universidad Nacional mostró la confianza que los buenos resultados y un funcionamiento positivo le han dado, y sobre el tramo final del primer tiempo, una falta de Juanpe contra Robert Morales fue señalada como penalti, el cual Juninho se encargó de convertir.

Atlético de San Luis es el último equipo que dejó en ceros a Pumas; después de ese encuentro, el conjunto felino se enfiló para hacer gol cada partido, y después de esta visita a territorio potosino, ya son 21.

Robert Morales en la jugada del penal l IMAGO7

Fue hasta al minuto 87’ que después de una revisión en el VAR por posible penalti, Jordan Carrillo sentenció el marcador con un gol de tiro libre, para hacer olvidar la polémica por no señalarse la supuesta falta en el área.

Una visita que se percibía difícil para Pumas fue más amena gracias al inmenso apoyo recibido por la afición en San Luis. Desde el día previo al duelo fueron a apoyarlos al hotel para hacerlos sentir en casa.

Andrés Sánchez no pudo detener el tiro de Juninho l IMAGO7

En el segund puesto

Con este resultado, Pumas dormirá como segundo puesto en la tabla, al registrar 30 puntos, uno menos que el líder del torneo, Chivas. Efraín Juárez y sus jugadores tienen como objetivo quedarse arriba en la clasificación para tener la localía en Liguilla.