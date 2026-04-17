Polémico árbitro del Chivas vs Pumas asignado para el juego América contra Toluca

La Liga MX está cada vez más cerca de llegar a su fin, sin embargo, aún quedan muchas historias por contar, una de ellas llega en la Jornada 15 del Clausura 2026, donde los finalistas del Clausura 2025 América y Toluca, se ven las cara en el Estadio Banorte, pero con un invitado inesperado, el silbante, Ismael Rosario López Peñuelas.

Ismael Rosario López | IMAGO7

Regresa la polémica para la Jornada 15

Como es costumbre, antes de arrancar las acciones de Liga MX, la Comisión de Árbitros designó a los encargados de impartir justicia en los duelos del fin de semana, pero ahora con una sorpresa en la alineación.

Ismael Rosario López Peñuelas, quien fuera el encargado de protagonizar el polémico partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM, donde sus decisión terminaron por influir de manera directa en el marcador, el cual terminó en un empate a dos tantos.

Jugadores de Chivas y Pumas reclaman al árbitro Ismael López en el partido del Clausura 2026 | IMAGO 7

Entre sus decisiones, destacó el error de no mostrar el cartón rojo a Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien más adelante marcaría el penal (también mal sancionado) que significó el agónico empate del Rebaño.

Ante esta decisión, el duelo de las Águilas ante los Diablos toma un nuevo rumbo, pues ya no se jugarán solamente tres puntos de ida o muerte para el América, sino que también será crucial para la Comisión que este se lleve de la mejor manera y así evitar un nuevo escándalo como el ocurrido en la fecha 13.

Último duelo entre América y Toluca | IMAGO7

¿Cuáles son los árbitros designados de la Jornada?

Viernes 17 de abril de 2026

Atlético de San Luis vs Pumas

Árbitro Central: Luis Alfredo García Rodríguez

Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría

Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa GarcíaCuarto

Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos

Árbitro VAR Asistente: Yonatan Peinado Aguirre

Mazatlán FC vs Querétaro

Árbitro Central: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

Cuarto Árbitro: Mauricio Eleazar López Sánchez

Árbitro VAR: Fernando Hernández Gómez

Árbitro VAR Asistente: Enrique Isaac Bustos Díaz

Sábado 18 de abril

Necaxa vs Tigres

Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto DávilaCuarto

Árbitro: Fernando Alexander Cruz GaratacheaÁ

rbitro VAR: Óscar Mejía García

Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval

Cruz Azul vs Tijuana

Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre

Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales

Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez

Árbitro VAR Asistente: Jessica Fernanda Morales Morales

Rayados vs Pachuca

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

Árbitro Asistente 2: Francisco Javier González De La MoraCuarto

Árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro VAR Asistente: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Chivas vs Puebla

Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos

Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Árbitro Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

Árbitro VAR: Óscar Macías Romo

Árbitro VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama

León vs FC Juárez

Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade

Árbitro VAR: Adonai Escobedo González

Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Domingo 19 de abril de 2026

Santos Laguna vs Atlas

Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez

Árbitro Asistente 2: Erik Durón Martínez

Cuarto Árbitro: Orlando Delgadillo Franco

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Lizzet Amairany García Olvera