Polémico árbitro del Chivas vs Pumas asignado para el juego América contra Toluca
La Liga MX está cada vez más cerca de llegar a su fin, sin embargo, aún quedan muchas historias por contar, una de ellas llega en la Jornada 15 del Clausura 2026, donde los finalistas del Clausura 2025 América y Toluca, se ven las cara en el Estadio Banorte, pero con un invitado inesperado, el silbante, Ismael Rosario López Peñuelas.
Regresa la polémica para la Jornada 15
Como es costumbre, antes de arrancar las acciones de Liga MX, la Comisión de Árbitros designó a los encargados de impartir justicia en los duelos del fin de semana, pero ahora con una sorpresa en la alineación.
Ismael Rosario López Peñuelas, quien fuera el encargado de protagonizar el polémico partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM, donde sus decisión terminaron por influir de manera directa en el marcador, el cual terminó en un empate a dos tantos.
Entre sus decisiones, destacó el error de no mostrar el cartón rojo a Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien más adelante marcaría el penal (también mal sancionado) que significó el agónico empate del Rebaño.
Ante esta decisión, el duelo de las Águilas ante los Diablos toma un nuevo rumbo, pues ya no se jugarán solamente tres puntos de ida o muerte para el América, sino que también será crucial para la Comisión que este se lleve de la mejor manera y así evitar un nuevo escándalo como el ocurrido en la fecha 13.
¿Cuáles son los árbitros designados de la Jornada?
Viernes 17 de abril de 2026
Atlético de San Luis vs Pumas
Árbitro Central: Luis Alfredo García Rodríguez
Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa GarcíaCuarto
Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos
Árbitro VAR Asistente: Yonatan Peinado Aguirre
Mazatlán FC vs Querétaro
Árbitro Central: Guillermo Pacheco Larios
Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
Cuarto Árbitro: Mauricio Eleazar López Sánchez
Árbitro VAR: Fernando Hernández Gómez
Árbitro VAR Asistente: Enrique Isaac Bustos Díaz
Sábado 18 de abril
Necaxa vs Tigres
Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza
Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto DávilaCuarto
Árbitro: Fernando Alexander Cruz GaratacheaÁ
rbitro VAR: Óscar Mejía García
Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval
Cruz Azul vs Tijuana
Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre
Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales
Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez
Árbitro VAR Asistente: Jessica Fernanda Morales Morales
Rayados vs Pachuca
Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez
Árbitro Asistente 2: Francisco Javier González De La MoraCuarto
Árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
Árbitro VAR Asistente: Christian Kiabek Espinosa Zavala
Chivas vs Puebla
Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos
Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez
Árbitro Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
Árbitro VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama
León vs FC Juárez
Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade
Árbitro VAR: Adonai Escobedo González
Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
Domingo 19 de abril de 2026
Santos Laguna vs Atlas
Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle
Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez
Árbitro Asistente 2: Erik Durón Martínez
Cuarto Árbitro: Orlando Delgadillo Franco
Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
Árbitro VAR Asistente: Lizzet Amairany García Olvera