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Futbol

Polémico árbitro del Chivas vs Pumas asignado para el juego América contra Toluca

Ismael Rosario López marcando el polémico penal en el Chivas vs pumas del Clausura 2026 | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:35 - 17 abril 2026
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Ismael Rosario López Peñuelas regresa a la Liga mx para el partido más importante de la Jornada 15

La Liga MX está cada vez más cerca de llegar a su fin, sin embargo, aún quedan muchas historias por contar, una de ellas llega en la Jornada 15 del Clausura 2026, donde los finalistas del Clausura 2025 América y Toluca, se ven las cara en el Estadio Banorte, pero con un invitado inesperado, el silbante, Ismael Rosario López Peñuelas.

Ismael Rosario López | IMAGO7

Regresa la polémica para la Jornada 15

Como es costumbre, antes de arrancar las acciones de Liga MX, la Comisión de Árbitros designó a los encargados de impartir justicia en los duelos del fin de semana, pero ahora con una sorpresa en la alineación.

Ismael Rosario López Peñuelas, quien fuera el encargado de protagonizar el polémico partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM, donde sus decisión terminaron por influir de manera directa en el marcador, el cual terminó en un empate a dos tantos.

Jugadores de Chivas y Pumas reclaman al árbitro Ismael López en el partido del Clausura 2026 | IMAGO 7
Jugadores de Chivas y Pumas reclaman al árbitro Ismael López en el partido del Clausura 2026 | IMAGO 7

Entre sus decisiones, destacó el error de no mostrar el cartón rojo a Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien más adelante marcaría el penal (también mal sancionado) que significó el agónico empate del Rebaño.

Ante esta decisión, el duelo de las Águilas ante los Diablos toma un nuevo rumbo, pues ya no se jugarán solamente tres puntos de ida o muerte para el América, sino que también será crucial para la Comisión que este se lleve de la mejor manera y así evitar un nuevo escándalo como el ocurrido en la fecha 13.

Último duelo entre América y Toluca | IMAGO7

¿Cuáles son los árbitros designados de la Jornada?

Viernes 17 de abril de 2026

Atlético de San Luis vs Pumas

  • Árbitro Central: Luis Alfredo García Rodríguez

  • Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría

  • Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa GarcíaCuarto

  • Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

  • Árbitro VAR: Salvador Pérez Villalobos

  • Árbitro VAR Asistente: Yonatan Peinado Aguirre

Mazatlán FC vs Querétaro

  • Árbitro Central: Guillermo Pacheco Larios

  • Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

  • Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

  • Cuarto Árbitro: Mauricio Eleazar López Sánchez

  • Árbitro VAR: Fernando Hernández Gómez

  • Árbitro VAR Asistente: Enrique Isaac Bustos Díaz

Sábado 18 de abril

Necaxa vs Tigres

  • Árbitro Central: Katia Itzel García Mendoza

  • Árbitro Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

  • Árbitro Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto DávilaCuarto

  • Árbitro: Fernando Alexander Cruz GaratacheaÁ

  • rbitro VAR: Óscar Mejía García

  • Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval

Cruz Azul vs Tijuana

  • Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre

  • Árbitro Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales

  • Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

  • Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

  • Árbitro VAR: Mario Terrazas Chávez

  • Árbitro VAR Asistente: Jessica Fernanda Morales Morales

Rayados vs Pachuca

  • Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

  • Árbitro Asistente 1: Jonathan Maximiliano Gómez

  • Árbitro Asistente 2: Francisco Javier González De La MoraCuarto

  • Árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

  • Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

  • Árbitro VAR Asistente: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Chivas vs Puebla

  • Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos

  • Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez

  • Árbitro Asistente 2: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

  • Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

  • Árbitro VAR: Óscar Macías Romo

  • Árbitro VAR Asistente: Ana Cristina Guarneros Lezama

León vs FC Juárez

  • Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

  • Árbitro Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

  • Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

  • Cuarto Árbitro: Karen Hernández Andrade

  • Árbitro VAR: Adonai Escobedo González

  • Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Domingo 19 de abril de 2026

Santos Laguna vs Atlas

  • Árbitro Central: Jesús Rafael López Valle

  • Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez

  • Árbitro Asistente 2: Erik Durón Martínez

  • Cuarto Árbitro: Orlando Delgadillo Franco

  • Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

  • Árbitro VAR Asistente: Lizzet Amairany García Olvera

Logo de la Liga MX en el Estadio Victoria | IMAGO7
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