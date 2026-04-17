Liga MX: ¿Cuándo y donde ver Monterrey vs Pachuca?

Monterrey y Pachuca se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para disputarse en la cancha del Estadio BBVA. Este partido promete ser un enfrentamiento de alto nivel entre dos equipos con aspiraciones importantes en el torneo mexicano.

Monterrey atraviesa uno de los peores momentos de sus últimos torneos | MexSport

El Monterrey llega a este encuentro atravesando un momento complicado, con un registro de dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Rayados empataron 0-0 contra Atlas, cayeron 1-2 ante Atlético de San Luis, perdieron 2-3 frente a Chivas, igualaron 1-1 con Cruz Azul en la Liga de Campeones de la Concacaf y empataron 2-2 contra FC Juárez. Por su parte, Pachuca muestra un mejor momento con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. Los Tuzos vencieron 4-2 a Santos Laguna, derrotaron 1-2 a Cruz Azul, empataron 1-1 con Toluca, igualaron 1-1 ante Atlético de San Luis y ganaron 2-1 contra Puebla.

Kenedy y Víctor Guzmán, jugadores de Pachuca, en festejo de gol ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Pachuca, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos. En su último encuentro, Pachuca goleó 3-0 a Monterrey el 13 de julio de 2025 en la Liga MX. Anteriormente, los Tuzos también se impusieron 2-1 en casa de Monterrey el 28 de abril de 2025 y 3-2 el 26 de enero del mismo año. Monterrey logró una victoria por 1-0 en julio de 2024 en Pachuca, mientras que en febrero de 2024 los Rayados se impusieron 3-2 como locales. Este historial muestra una rivalidad intensa con partidos generalmente de muchos goles.

CRUZ AZUL VS MONTERREY | RÉCORD

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Pachuca?

FECHA: Sábado 18 de abril

HORA: 19:05 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio BBVA, Monterrey, México

TRANSMISIÓN: TUDN, VIX+