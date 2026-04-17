Raúl 'Tala' Rangel responde a los que critican a Chivas: "Simplemente, trato de no escucharlos"

Chivas se mantiene como líder general del Clausura 2026 y gracias a esto fue el primer clasificado directamente a la liguilla del futbol mexicano. Con solo tres partidos perdidos, el Rebaño Sagrado es nuevamente cabeza del torneo tras casi nueve años de no terminar una fase regular en la cima de la clasificación.

Raúl Rangel en un calentamiento con Chivas l MEXSPORT

Aún con todos los resultados positivo, el conjunto dirigido por Gabriel Milito atravesará un cierre complicado de torneo ya que cinco de sus jugadores titulares abandonarán la concentración para reportarse al llamado con Selección Mexicana, lo que deja vulnerable al cuadro jalisciense.

Rangel en un partido con Chivas l MEXSPORT

Raúl ' Tala' Rangel, portero de Chivas, habló en una entrevista para ESPN. En dicho ejercicio, se le preguntó al cancerbero rojiblanco cómo logra sobrellevar las críticas hacia el equipo, principalmente, aquellas que afirman que el Rebaño no puede ser un candidato frecuente al título por la falta de extranjeros.

"Simplemente, trato de no escucharlas, yo por ser mexicano, creo más que nadie en los mexicanos. Me gustaría romper con el famoso paradigma del bote de cangrejos, donde todos se jalan unos a otros para evitar que alguien sobresalga. A mi me gusta que el mexicano destaque", afirmó el portero rojiblanco.

Rangel lanzó fuerte mensaje a los que hablan sobre la incapacidad de Chivas de lograr algo importante por ser un equipo de puros mexicanos. El 'Tala' aseveró que el futbolista azteca es capaz de cualquier cosa, lo único que necesita es el convencimiento.

"Los mexicanos somos capaces de cualquier cosa, solo hace falta que creamos en nosotros mismos", cerró con firmeza el arquero mexicano.

Raúl Rangel dejará a Guadalajara para reportarse con Selección Mexicana

Tala Rangel saluda a la afición de Chivas l MEXSPORT

Junto con otros cinco jugadores del chiverío, el portero titular de Chivas, también será uno de los futbolistas llamados a vestir la camiseta del representativo nacional, ya siendo parte del equipo que jugará la Copa del Mundo 2026.