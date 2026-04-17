Santiago Ormeño revela detalles de su salida de Chivas tras la llegada de Paunović

A casi dos años de su salida de Chivas, Santiago Ormeño decidió hablar abiertamente sobre las circunstancias que marcaron el final de su etapa con el Guadalajara. El delantero mexicano-peruano recordó que su paso por el club estuvo condicionado por una serie de malentendidos internos que terminaron por limitar su continuidad dentro del equipo.

Ormeño llegó al Rebaño Sagrado con expectativas importantes, pero su participación fue reducida. Durante su estancia con el club, disputó 14 partidos y anotó un solo gol, el cual consiguió frente a Rayados de Monterrey en el torneo Apertura 2022.

Tras ese periodo, la directiva optó por cederlo a préstamo a otros equipos de la Liga MX con el objetivo de que sumara minutos y mantuviera ritmo competitivo. Su nombre terminó integrándose a la lista de bajas del Guadalajara rumbo al Clausura 2025.

Ormeño habló sobre su corta estancia con Chivas | IMAGO7

El cambio con Paunović y la falta de oportunidades

En entrevista con Ricardo Peláez, el atacante explicó que su situación dio un giro tras la llegada del entrenador Veljko Paunović. Según su relato, había tenido un cierre de torneo positivo y comenzaba a encontrar regularidad en el equipo.

“Termina el torneo, jugué un par de partidos de titular, metí un gol y me venía sintiendo muy bien. Llega el profe Paunovic, hicimos una pretemporada muy intensa y a mí me ponía de titular. Después, en la Copa Sky metí cinco goles en dos o tres partidos”, señaló Ormeño.

Sin embargo, el panorama cambió de manera inesperada en la antesala de un partido contra Monterrey. El delantero relató que, pese a haber tenido comunicación previa con el técnico, quedó fuera de la convocatoria sin una explicación detallada en ese momento.

“Llega la semana para jugar contra Monterrey, me llama y todo bien, pero después no aparezco en la convocatoria. Voy a hablar con él y me dice: ‘no vas a estar convocado para este partido, es una decisión técnica’”, explicó.

Santiago Ormeño tuvo una polémic salida de Chivas | IMAGO7

La decisión de buscar salida y el préstamo a Juárez

Tras esa situación, Ormeño indicó que recurrió a su representante para entender el panorama dentro del club. La respuesta que recibió marcó el rumbo de su salida. De acuerdo con su versión, al no contemplarlo en los planes deportivos, se abrió la posibilidad de buscar un nuevo destino.

“Mi representante preguntó qué pasaba y dijo que si no me iban a utilizar, íbamos a buscar una salida. Al otro día me habla Paunovic y me dice: ‘ya sé que estás buscando opciones, búscalas porque aquí no vas a jugar’”, relató.

El delantero considera que ese momento fue determinante en la relación con el cuerpo técnico. Finalmente, su salida se concretó mediante un préstamo al Juárez, cerrando así su etapa con Chivas en circunstancias que, según sus palabras, no fueron las esperadas.