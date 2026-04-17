La increíble lucha por el gol entre la Hormiga y Joao Pedro

¡Ya es cosa de dos! Armando 'Hormiga' González y Joao Pedro llevan una carrera increíble por el trono de goleo individual en la Liga MX y por partida doble. El delantero de Chivas y el del Atlético de San Luis, respectivamente, están empatados en la cima de goleadores del Clausura 2026 con 12 anotaciones a tres jornadas de la conclusión de la etapa regular.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué hace especial este duelo por el gol?

Lo que llama la atención de esta disputa, es la similitud que arrastran desde el Apertura 2025, donde ambos se llevaron la corona goleadora, con 12 tantos, junto al portugués del Toluca Paulinho, quien logró el Tricampeonato en su cuenta particular.

Joao Pedro festeja un gol l IMAGO7

Esta misma cifra suman en el presente certamen, donde ya se escaparon de sus perseguidores, pues el inmediato en la lista es Kevin Castañeda, de Xolos, con siete; eso sí, la Hormiga registra un mejor promedio goleador con un festejo cada 84.67 minutos, contra los 105 de Joao Pedro.

Bicampeonato y algo más

Además de buscar el Bicampeonato de goleo, la Hormiga y Joao Pedro, también pelean llevarse el goleador de la temporada 2025-26, donde ambos acumulan 24, seis más que Paulinho, segundo en la lista.

Armando 'Hormiga' González | IMAGO7

La definición es lógica, el que se lleve el campeonato de goleo del Clausura 2026, en automático también lo hará del ciclo futbolístico 2025-26; sin embargo, también está latente la posibilidad del empate, suceso que ocurriría por primera vez en la historia del futbol mexicano, pues nunca antes un mismo par de jugadores han repetido como Bicampeones de goleo.

En Millones, sí golea la Hormiga

Donde sí existe un contraste evidente entre 'Hormigol' y Joao Pedro Geraldino es en la edad y el valor de mercado. El ariete del Rebaño, de 22 años de edad, está tazado en 15 millones de Euros (17.6 millones de dólares), muy superior a los 1.5 mde (1.7 mdd) del brasileño de nacionalidad italiana, de 34 años, ambas cantidades de acuerdo a Transfermarkt.

Armando González tras marcar su noveno gol de la temporada | MEXSPORT

¿Qué les resta en el torneo?

Todo indica que la definición se extenderá hasta la última fecha del Clausura 2026, donde la Hormiga tiene un mayor grado de complejidad, pues enfrentará a Puebla (17 goles recibidos), Necaxa (20 tantos admitidos) y Tijuana (13 goles recibidos); mientras que Joao Pedro se medirá a Pumas (13 goles en contra), Santos (la peor defensa con 35 goles recibidos) y Monterrey (17 anotaciones permitidas).