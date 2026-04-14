Los campeones de goleo mexicanos en torneos cortos, una lista que Armando González quiere ampliar

La Liga MX se ha caracterizado por dar mayor protagonismo a los delanteros extranjeros, una tendencia que también se refleja en los números, debido a que desde el Invierno de 1996, cuando comenzaron los torneos cortos, únicamente 12 futbolistas mexicanos consiguieron el campeonato de goleo.

Esta situación también se ve en los torneos más recientes, ya que el tricampeonato de goleo del portugués Paulinho confirma el dominio extranjero en la posición, algo que incluso impactó a la selección mexicana, que tuvo dificultades para encontrar un delantero referente.

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

En este contexto aparece Armando González; busca escribir su nombre en la historia, ya que el delantero pelea por convertirse en el segundo mexicano en lograr un bicampeonato de goleo en torneos cortos, algo que solo consiguió Jared Borgetti, cuando lo hizo en el Invierno 2000 y el Verano 2001 con Santos Laguna.

El recorrido de los campeones mexicanos comenzó con Luis García, quien fue el primero en lograrlo. En el Invierno del 97 anotó 12 goles con los Potros de Hierro, firmando una gran campaña que llevó a su equipo hasta el tercer lugar, aunque un año después se marchó al Guadalajara, donde perdió una final.

Cuahtémoc Blanco en su etapa como jugador del América | MEXSPORT

Posteriormente, Cuauhtémoc Blanco se coronó en el Invierno 98 con 16 anotaciones, una cifra que logró en la misma cantidad de partidos; de igual manera, en ese torneo lideró el ataque del América y se consolidó como una de las principales figuras del futbol mexicano, tanto por su rendimiento como por su personalidad dentro y fuera de la cancha.

Un año más tarde, en el Invierno 99, Jesús Olalde Granados, conocido como “El Mudo”, fue campeón de goleo con Pumas al marcar 15 goles en 15 partidos. El delantero fue formado en la cantera universitaria y se convirtió en uno de los delanteros más destacados de su generación.

El inicio de lo 2000

El año 2000 fue importante para los mexicanos, debido a que en el Verano, Everaldo Begines consiguió el título con 14 goles jugando para León, aunque lo compartió con Sebastián Abreu y Agustín Delgado. Meses después, en el Invierno 2000, Jared Borgetti apareció con 17 anotaciones defendiendo la camiseta de Santos Laguna.

Jared Borgetti celebra uno de sus goles en Santos Laguna con el Pony Ruiz | MEXSPORT

La historia continuó en el Verano 2001, cuando Borgetti repitió como campeón de goleo con 13 tantos, convirtiéndose hasta ahora en el único mexicano en lograr un bicampeonato en torneos cortos.

Después de ese momento, tuvieron que pasar varios años para ver a otro mexicano en la cima; fue hasta el Clausura 2007 cuando Omar Bravo se coronó con 11 goles en Guadalajara, devolviendo presencia nacional en la tabla de goleadores.

En el Bicentenario 2010, Javier Hernández también dejó su huella al conseguir 10 goles antes de dar el salto al Manchester United; ese título lo compartió con Herculez Gómez y Johan Fano.

Javier Hernández con Chivas en 2010 | MEXSPORT

Un año después, en el Clausura 2011, Ángel Reyna se convirtió en campeón de goleo con 13 anotaciones con América. Fue el primer mexicano en ganar este reconocimiento en solitario en torneos cortos desde su implementación.

La siguiente aparición mexicana tardó varios años; de nueva cuenta y en el Apertura 2019, Alan Pulido logró el campeonato con 12 goles, aunque Guadalajara no clasificó a la liguilla y posteriormente emigró a la MLS.

En el Clausura 2023, Henry Martín se sumó a la lista al marcar 14 goles con América, firmando una de sus mejores temporadas, aunque el título de liga no llegó en ese torneo.

Henry Martín festejando gol en el Clausura 2023 | MEXSPORT

Más recientemente, en el Clausura 2024, Uriel Antuna fue campeón de goleo con 8 anotaciones con Cruz Azul, en un torneo donde compartió el liderato con otros tres jugadores y que quedó marcado por ser uno de los registros más bajos en cuanto a goles.

Finalmente, en el Apertura 2025, Armando González apareció como una de las grandes revelaciones del futbol mexicano. El delantero se coronó con 12 goles, compartiendo el título con Paulinho y Joao Pedro.

¿Lo logrará la Hormiga?