Liga MX: Así marcha la Liguilla, al momento, del Clausura 2026

La Fiesta Grande del futbol mexicano se acerca y todo empieza a tomar color de cara a la Liguilla del Clausura 2026, que tendrá como peculiaridad la ausencia de seleccionados mexicanos lo que convertirá la Fase Final un un torneo diferente a lo presentado por diversos equipos a lo largo de 17 fechas.

Chivas (1) vs Atlas (8)

Los cruces tras la Jornada 14 se mantienen al momento de la siguiente manera: Chivas (1) vs Atlas (8), Guadalajara se mantiene como líder, aunque cayó en el Estadio Universitario durante la jornada 14, en un partido que pasó de ser parejo a una exhibición ofensiva del conjunto felino para decretar un 4-1.

Atlas y Chivas en amistoso l X:Chivas

Por su parte, los Rojinegros que son octavos empataron con Monterrey dejando escapar la oportunidad de llevarse el triunfo en la búsqueda de un sitio para estar mejor posicionados de cara a la parte final del campeonato con tan solo fechas para terminar el el torneo regular.

Cruz Azul (2) vs América (7)

Cruz Azul y América estaría reviviendo una edición más de su rivalidad en Cuartos de Final; ambos se enfrentaron recientemente decretando un empate a un tanto el cual significó el regreso de las Águilas al Estadio Banorte. A pesar de haberse puesto en ventaja con el gol histórico de Patricio Salas, los dirigidos por André Jardine no consiguieron los tres puntos, Omar Campos selló el resultado.

América vs Cruz Azul | IMAGO7

Pachuca (3) vs Tigres (6)

Pachuca vs Tigres; los Tuzos empieza a cerrar firme y recientemente firmaron una victoria contundente al imponerse 4-2 a Santos Laguna en un partido lleno de intensidad, goles y momentos clave en el Estadio Hidalgo. Aunque los visitantes sorprendieron desde el inicio, los Tuzos supieron reaccionar y dominar el encuentro con autoridad.

Por su parte, los Felinos se impusieron en el Estadio Universitario 4-1 en un partido que pasó de ser parejo a una exhibición ofensiva del conjunto felino que tuvo como protagonista a Juan Brunetta firmó su doblete en este duelo en busca de un cierre con mejor posición.

Pachuca venció a los Tigres 1-2 en la Jornada 7 l IMAGO7

Pumas (4) vs Toluca (5)

Pumas vs Toluca; el conjunto Auriazul se mantiene en un gran momento y lo reafirmó con el triunfo de 3-1 sobre Mazatlán. A pesar de que los Cañoneros hicieron esfuerzos para sacar algo de Ciudad Universitaria, los de Efraín Juárez mostraron calma para sentenciar el marcador a tiempo.