Acusan a Katia Itzel de favorecer a Pumas en el partido contra Mazatlán

Pocos días después de su elección como silbante para la Copa del Mundo 2026, Katia Itzel García se vio envuelta en un par de polémicas en el partido de Pumas contra Mazatlán. Esto provocó que aficionados y comentaristas la acusaran de favorecer a los universitarios.

Por su pasado como estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución con la cual jugó futbol a nivel amateur, algunos usuarios en redes sociales la criticaron por sus decisiones a favor de los felinos. Entre sus críticos también estuvieron el exárbitro Fernando Guerrero y el exjugado Damián Zamogilny.

KATIA ITZEL PUMAS VS MAZATLÁN | MEXSPORT

¿Qué pasó con Katia Itzel en el partido de Pumas ante Mazatlán?

La primera controversia se dio cuando alrededor de la media hora de juego, Robert Morales, en su persecución a Lucas Merolla, pisó al defensivo de los Cañoneros en el talón. La acción se dio de forma accidentada cuando el balón salió del campo, pero provocó los primeros señalamientos contra García Mendoza.

Recuerden que la señora Katia Itzel es puma pic.twitter.com/oUCEvfhsv6 — Palermo (@ArreolaYeyei) April 12, 2026

Sin embargo, el momento de más críticas fue justo antes del final del primer tiempo, cuando le quitó la oportunidad a Luiz Teodora 'Dudu' de contragolpear. El atacante brasileño estuvo a punto de robarle el esférico a Pablo Bennevendo, que hizo un mal control, pero no pudo perfilarse de cara al arco por el silbatazo de Katia Itzel.

La árbitra finalizó el primer tiempo justo cuando se cumplieron los tres minutos de compensación, además que el jugador de Mazatlán no tenía el control del esférico y el propio defensa universitario estaba más cerca del balón. No obstante, las críticas se volcaron contra la silbante.

Jugadores de Mazatlán le reclaman a Katia Itzel en el partido contra Pumas | IMAGO 7

"De verdad una vergüenza. El árbitro evita una oportunidad manifiesta de gol al Mazatlán corta el avance la silbante y beneficia a Pumas", escribió Fernando 'Cantante' Guerrero en sus redes sociales. Esto le valió que le recordaran su decisión de la Liguilla del Apertura 2019, cuando cortó un avance de Tigres por revisar en el VAR un posible penal (que no se señaló) a favor de América.

Katia Itzel expulsó a Sergio Bueno

Quien fue el más perjudicado en toda esta situación fue el técnico de los Cañoneros, Sergio Bueno. El estratega se sumó a los reclamos airados de los jugadores del equipo sinaloense, por lo que la silbante no le concedió nada y le mostró la roja directa. Sin embargo, no está claro si el estratega la insultó o fue solo por los reclamos.