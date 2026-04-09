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Futbol

En Pumas hay ilusión por la octava, pero van con calma: “somos un grupo humilde”

Pumas celebra uno sus goles contra Chivas | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 15:58 - 09 abril 2026
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El conjunto universitario vive un buen presente, pero prefieren ir paso a paso

Después de 15 años sin levantar un título, cada torneo es una fuerte presión para Pumas, pues la afición pone su esperanza en que pronto se gane un trofeo. En el Clausura 2026 de la Liga MX, el equipo va por buen camino, pero el grupo prefiere no adelantarse a nada.

Jugadores de Pumas celebran gol ante Chivas | MEXSPORT

¿Hay ilusión de la octava en Pumas?

Tras atravesar la parte más complicada del torneo, en la que enfrentó a Cruz Azul, América y Chivas, Universidad Nacional tiene un panorama positivo para sacar puntos importantes que lo lleven a los primeros puestos de la tabla, sin embargo, tanto Alan Medina como Nathan Silva saben que no han conseguido oficialmente la clasificación a Liguilla.

La ilusión siempre está desde que empieza el torneo, pero nosotros sabemos de dónde venimos, de los torneos que hemos tenido. Creo que somos un equipo muy humilde y trabajador. Como dijo mi compañero Nathan, todavía no hemos logrado nada. La ilusión está, pero todavía no estamos calificados para creernos todo eso. Cuando ganamos somos los mejores y cuando perdemos somos los peores. En este momento no nos creemos nadie de nada. Tenemos que seguir trabajando para que la ilusión siga creciendo”, dijo Alan Medina.
Alan Medina firmó la remontada | Imago7

El enfoque está puesto en conseguir la clasificación a Liguilla, algo que es posible si es que vence a Mazatlán este domingo en el Estadio Olímpico Universitario para llegar a 27 puntos.

Por otro lado, la carta de Alan Medina fue recientemente adquirida por Pumas, situación que deja contento al atacante mexicano, quien ha explotado su nivel bajo el mando de Efraín Juárez.

Estoy muy contento de pertenecer ya aquí al cien por ciento y muy agradecido con el cuerpo técnico y con mis compañeros. Es gracias a ellos que ya me compraron. Agradecido totalmente y feliz. Yo creo que hay que seguir por la misma línea. Creo que se debe casi todo a él (Efraín Juárez), porque fue quien me trajo, quien confió en mí y estoy muy agradecido por eso. Desde que llegué, me dijo a qué venía y me lo inculcó en la cabeza”, mencionó Medina.
Efraín Álvarez, Alan Medina y Hormiga González | MEXSPORT
Efraín Álvarez, Alan Medina y Hormiga González | MEXSPORT

Nathan Silva y Alan Medina hablan sobre el penalti ante Chivas

Uno de los temas más conversados fue la acción del penalti ante Chivas, el cual resultó en el 2-2 final en el Estadio Akron. Pese a que piensan que no tenía que ser señalado, ni Nathan Silva ni Alan Medina quisieron alimentar la polémica.

No, para mí no fue penal, pero el árbitro tomó esa decisión y la federación hace el análisis. Nosotros tenemos que defender lo nuestro y hacer nuestro trabajo, y el árbitro hace el suyo”, expresó Nathan Silva. “Yo creo que no nos sentimos perjudicados. Nosotros jamás vamos a hablar ni bien ni mal del arbitraje. Ellos hacen su trabajo, se podrán equivocar o no, como nosotros también. No nos sentimos perjudicados por eso. Ya pasó lo que pasó, pero creo que no nos compete hablar sobre el arbitraje ahorita”, agregó Medina.
Ismael Rosario López marcando el polémico penal en el Chivas vs pumas del Clausura 2026 | IMAGO7
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