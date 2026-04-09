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Futbol

¿Qué necesita Pumas para clasificar a la siguiente Concachampions?

Jugadores de Pumas se lamentan luego de la eliminación contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Jugadores de Pumas se lamentan luego de la eliminación contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 11:52 - 09 abril 2026
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El conjunto felino busca su tercera participación consecutiva en el torneo internacional

Más allá de poder clasificar a Liguilla del Clausura 2026 y tener una participación positiva, Pumas tiene otra oportunidad en el tramo final del torneo: obtener el boleto a la siguiente edición de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Una de las vías para clasificar a la Concachampions es ser finalista, pero hay otra opción para Pumas de conseguir su pase, la cual luce bastante posible por el buen momento que atraviesa. Se trata de la tabla general anual de la Liga MX, donde Universidad Nacional está en séptimo puesto.

Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT
Jugadores de Pumas tras la goleada ante San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT

¿Pumas puede clasificar a Concachampions?

Para clasificar a la Concacaf Champions Cup por vía de la tabla general anual, Pumas necesita subir al sexto peldaño, del cual no está alejado, ya que cuenta con 45 unidades, dos menos que Pachuca.

La tabla general anual toma en cuenta los puntos del Apertura 2025 y el Clausura 2026, por lo que es vital para el conjunto felino sumar lo máximo posible en este último tramo del certamen para colocarse en los primeros puestos. De esa forma, Pumas ha clasificado a las dos ediciones pasadas. 

Adalberto Carrasquilla en el partido entre San Diego FC y Pumas en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Adalberto Carrasquilla en el partido entre San Diego FC y Pumas en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Pachuca vs Pumas y el boleto a Concachampions 

Cabe destacar que Pumas enfrenta a Pachuca en el Estadio Hidalgo en la última fecha del torneo, un duelo que podría definir el boleto a la competencia internacional del próximo año.

Pumas vs San Diego FC | IMAGO7

El panorama luce prometedor para Pumas, pues tras sobrevivir a la parte más dura de su calendario, ahora enfrentará a rivales que están más abajo en la tabla antes del duelo con Pachuca.

En el calendario de Pumas todavía quedan Mazatlán, Atlético de San Luis, Juárez y Pachuca. Con 27 unidades en el torneo, el conjunto del Pedregal tiene como techo 39 puntos.

Jugadores de Pumas celebran gol ante Chivas | MEXSPORT
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