Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano

Tapatío se ha convertido en un actor silencioso pero cada vez más influyente dentro de la Liga MX. Con 26 jugadores que han pasado por sus filas y han logrado llegar al máximo circuito, el equipo filial comienza a consolidarse como una verdadera plataforma de desarrollo en el futbol mexicano.

Raúl 'Tala' Rangel en Tapatío | IMAGO7

De ese total, 18 futbolistas están distribuidos en 10 equipos distintos, mientras que ocho han formado parte de Chivas (Raúl Rangel, Diego Campillo, Miguel Gómez, Leonardo Sepúlveda, Hugo Camberos, Yael Padilla, Armando González, Santiago Sandoval) lo que refleja tanto su función formativa interna como su proyección hacia otros clubes.

En términos generales, 11 de los 18 equipos de la Liga MX cuentan con al menos un jugador con pasado en Tapatío, una cifra que evidencia el alcance que ha tenido este proyecto en los últimos años.

Yael Padilla en el Tapatío | IMAGO7

EQUIPOS CON MÁS JUGADORES

Algunos clubes han apostado con mayor fuerza por este perfil. Atlético de San Luis, Necaxa y León encabezan la lista, con tres jugadores cada uno con actividad en el Tapatío. En estos equipos, la confianza en futbolistas formados en este proceso ha sido constante, dándoles continuidad en distintos torneos.

SIN NINGÚN JUGADOR CON PASADO DEL TAPATÍO

En contraste, Pachuca, Pumas, Atlas, Tigres, Tijuana, Monterrey y Santos son los equipos que no han tenido jugadores con pasado en Tapatío. Esta situación resulta llamativa, ya que en conjunto representan una parte importante del protagonismo deportivo dentro de la Liga MX

JUGADORES EN CLUBES DE LA LIGA MX CON PASADO EN EL TAPATÍO

En Cruz Azul han militado Chiquete Orozco, quien participó en los torneos Guard1anes 2020 y 2021, así como en el Apertura 2021 y Clausura 2022, y Ariel Castro, con actividad en el Clausura 2024 y Apertura 2025. En América aparece Alexis Gutiérrez, quien jugó en el Clausura y Apertura 2022, mientras que en Toluca está Pavel Pérez, con participación en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Necaxa es uno de los equipos con mayor presencia de estos jugadores, con Francisco Méndez participando desde el Apertura 2021 hasta 2025 en ocho torneos, Cristian Calderón en Guard1anes 2020 y 2021, además del Apertura 2021, y Raúl Martínez en el Apertura 2024, Clausura y Apertura 2025.

Jesús Chiquete Orozco en el Tapatío | IMAGO7

En Juárez figura Diego Ochoa, con actividad en el Clausura y Apertura 2024, así como en el Clausura 2025. León cuenta con Fernando Beltrán, quien jugó en el Guard1anes 2021; Gael García, con participación en Clausura 2023, Apertura 2023 y 2024, además de Clausura 2024 y 2025; y Abraham Villegas Maciel en el Apertura 2025.

Atlético de San Luis también suma tres jugadores: Iván López de Alba, presente en Guard1anes y Apertura 2021, así como Clausura 2022; Sebastián Pérez Bouquet en el Clausura 2023; y Óscar Macías, quien participó en Guard1anes 2020 y 2021, Apertura 2022, además de Clausura y Apertura 2023.

Alexis Gutiérrez en el Tapatío | IMAGO7

Puebla cuenta con Luis Gabriel Rey en el Apertura 2024 y Alejandro Organista, con actividad en Guard1anes 2020 y 2021, Apertura 2021 y 2023, así como Clausura 2022, 2023 y 2024. En Querétaro aparece Carlos Villanueva, quien jugó el Guard1anes 2021.

Finalmente, Mazatlán tiene a Eduardo Torres, con participación en Guard1anes 2020, y a André Alcaraz, quien jugó el Apertura 2022 y Clausura 2023.