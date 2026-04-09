¿Dónde ver el Puebla vs. León? Fecha, hora y transmisión

Puebla se enfrentará a León en un duelo correspondiente a la Liga MX; un juego crucial para ambas escuadras si quieren soñar con colarse a la Liguilla del futbol mexicano.

Los poblanos llegan con 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esto los ha relegado en varias ocasiones en la tabla de posiciones. Mientras que La Fiera viene enrachado, suma 2 partidos consecutivos con victoria. En caso de ganar un 3.º, podría meterse entre el 6.º y el 8.º lugar de la tabla.

Un juego fundamental por puestos de Liguilla

Puebla y León pasan por momentos distintos en Liga MX. Los locales se encuentran entre los equipos que aún tienen oportunidad de entrar a la Liguilla, pero otro tropiezo podría ser el final de ese sueño, mientras que los Esmeraldas buscan sumar 3 puntos claves para colarse a la ‘fiesta grande del futbol mexicano’.

Puebla se posiciona como quincuagésimo en la clasificación, cerca de la zona baja de la tabla. Los Camoteros registran tres victorias, cuatro empates y seis derrotas, sumando 11 goles a favor y 16 en contra, teniendo una diferencia de -5.

Bravos de Juárez empata con Puebla | IMAGO7

León se ubica en el lugar once de la tabla; de conseguir 3 puntos, podría acercarse a su sueño Liguero. Los Esmeraldas llevan un registro de cinco victorias, un empate y siete derrotas, sumando 15 goles a favor y 24 en contra, teniendo una diferencia de -9.

Tarjeta roja de Jorge Alejandro Rodríguez en el partido León vs. Atlas | MEXSPORT

¿Dónde ver el partido Puebla vs. León?

El partido entre Puebla y León se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc; podrá disfrutarse en punto de las 19:00 hrs el día 10 de abril (tiempo CDMX), siendo transmitido por TV Azteca.