Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde ver el Puebla vs. León? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver el Puebla vs. León? l RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:35 - 09 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Estadio Cuauhtémoc será el lugar donde Puebla y León colisionen en compromiso correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX

Puebla se enfrentará a León en un duelo correspondiente a la Liga MX; un juego crucial para ambas escuadras si quieren soñar con colarse a la Liguilla del futbol mexicano.

Los poblanos llegan con 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esto los ha relegado en varias ocasiones en la tabla de posiciones. Mientras que La Fiera viene enrachado, suma 2 partidos consecutivos con victoria. En caso de ganar un 3.º, podría meterse entre el 6.º y el 8.º lugar de la tabla.

Un juego fundamental por puestos de Liguilla 

Puebla y León pasan por momentos distintos en Liga MX. Los locales se encuentran entre los equipos que aún tienen oportunidad de entrar a la Liguilla, pero otro tropiezo podría ser el final de ese sueño, mientras que los Esmeraldas buscan sumar 3 puntos claves para colarse a la ‘fiesta grande del futbol mexicano’.

Puebla se posiciona como quincuagésimo en la clasificación, cerca de la zona baja de la tabla. Los Camoteros registran tres victorias, cuatro empates y seis derrotas, sumando 11 goles a favor y 16 en contra, teniendo una diferencia de -5.

Bravos de Juárez empata con Puebla | IMAGO7

León se ubica en el lugar once de la tabla; de conseguir 3 puntos, podría acercarse a su sueño Liguero. Los Esmeraldas llevan un registro de cinco victorias, un empate y siete derrotas, sumando 15 goles a favor y 24 en contra, teniendo una diferencia de -9.

Tarjeta roja de Jorge Alejandro Rodríguez en el partido León vs. Atlas | MEXSPORT

¿Dónde ver el partido Puebla vs. León?

El partido entre Puebla y León se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc; podrá disfrutarse en punto de las 19:00 hrs el día 10 de abril (tiempo CDMX), siendo transmitido por TV Azteca.

Diber Cambindo celebrando su gol ante Atlas | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
11:17 Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
11:12 Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
10:46 Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
10:46 No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
10:36 FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
10:29 Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”
10:23 CRISIS DE GOL EN AMÉRICA; BAÑOS ya busca refuerzos en ESTADOS UNIDOS
10:12 Caso Werevertumorro desata debate por registro de celulares con CURP
09:58 Nike va por la Champions y ya negocia con UEFA por el balón oficial
09:45 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Girona?
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul
2
Empelotados Esposa de jugador de Pumas acusa a tienda de 'mal trato'
3
Futbol Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
4
Futbol Atlante, cerca de mudarse al Chivo Córdoba de Toluca
5
Lucha CMLL presenta: Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia
6
Contra Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Te recomendamos
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Futbol
09/04/2026
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Contra
09/04/2026
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Contra
09/04/2026
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7
Futbol
09/04/2026
No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Futbol
09/04/2026
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT
Otros Deportes
09/04/2026
Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”