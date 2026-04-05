León impone condiciones y derrota al Atlas para soñar con la Liguilla

En un partido muy trabado. León consiguió un importante triunfo sobre Atlas para soñar con un puesto en Liguilla. Cambindo y Arcila marcaron el camino para La Fiera, aunque una expulsión de Jorge Rodríguez marcó el trámite del juego.

Un primer tiempo lleno de acciones

León pegó primero y definió el camino del encuentro desde temprano. Al minuto 13, Diber Cambindo aprovechó un contragolpe para definir dentro del área y poner el 1-0.

El partido se inclinó aún más para los locales al 38’, cuando Jorge Rodríguez vio la tarjeta roja tras una dura entrada, dejando al Atlas con un hombre menos en un momento clave del encuentro.

Tarjeta roja de Jorge Alejandro Rodríguez en el partido León vs. Atlas | MEXSPORT

Arcila sentencia en el agregado y León lo liquida

Para la segunda mitad, el partido bajó de intensidad, pero León mantuvo el control ante un rival condicionado por la expulsión.

Fue hasta el tiempo agregado cuando cayó la sentencia. Al 90+2’, Daniel Arcila aprovechó un error defensivo y definió dentro del área para el 2-0 definitivo.

Daniel Arcila celebrando su gol ante Atlas | MEXSPORT

Con este resultado, el León suma tres puntos clave en la Jornada 13 del Clausura 2026 y mantiene vivo el sueño de meterse a la Liguilla, mientras que el Atlas dejó escapar una oportunidad valiosa en su visita.