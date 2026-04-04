David Medrano salva transmisión del Puebla vs FC Juárez de ser cortado por error de narrador: ‘Espérate wey’

Momento inaudito se vivió en los minutos finales del Puebla vs FC Juárez con Carlos Guerrero, narrador de TV azteca, estuvo a punto de cortar la transmisión del partido cuando todavía no terminaba y se jugaban los últimos minutos del complemento.

¿Qué sucedió?

El famoso ‘Warrior’ empezó a despedirse; sin embargo, el árbitro había marcado una falta a favor de los locales confundiendo totalmente al narrador e incluso en la pantalla se mostraba los créditos de despedida; pero, aparecería la voz de David Medrano.

‘Don Deivid’ saltó ante lo que escuchaba y dijo: “No ha acabado wey. Perate wey no ha acabado”, a lo que resaltó Guerrero: “Ah todavía no, por qué me están mandando a pausa” asegurando que la aparición de la cita de los derechos reservados le jugaron una mala pasada.

Carlos Guerrero en presentación | IMAGO7

Cabe mencionar, que el partido ya se encontraba en el minuto 99 de juego corrido lo que hizo más grande la confusión para Carlos Guerrero que siguió narrando ante los comentarios de David Medrano quien explicaba la nomenclatura que apareció.

Puebla y FC Juárez l IMAGO7

¿Cómo fue el partido?

FC Juárez obtuvo un empate con sabor a victoria después de igualar 1-1 ante Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el equipo de Pedro Caixinha encontró el gol en la parte final del encuentro a través de Madson de Souza para hilar su segundo partido consecutivo sin derrota.

La insistencia de los locales finalmente dio frutos. Iker Moreno apareció dentro del área con gran olfato: primero sacó un disparo de volea que fue atajado por el arquero, pero en la misma jugada aprovechó el rebote y definió con contundencia para poner en ventaja a Puebla con el 1-0.

El conjunto Fronterizo encontró el gol en la parte final del partido, después de que Juárez igualó el marcador. En una llegada por la banda derecha, Fernando Nevarez envió un pase filtrado a segundo poste, donde apareció Madson de Souza para cerrar la pinza y colocar el 1-1 en el marcador.

Puebla vs Juárez | MEXSPORT