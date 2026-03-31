¡Una locura! Precios de entradas para el México vs Ghana, en Puebla, por las nubes

La Selección Mexicana volverá a Puebla como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre confirmó su partido amistoso ante Ghana, para el 22 de mayo, en el Estadio Cuauhtémoc, un recinto histórico que una vez más será protagonista en la agenda del Tricolor.

Sin embargo, los precios del boletaje han provocado la reacción debido a sus altos precios que exceden de los mil pesos hasta los 3 mil para este juego del próximo 8 de junio. De acuerdo a la plataforma Boleto móvil el más cara es de 3 mil 189 pesos correspondiente a Platea Oriente y Platea Poniente; además de los siguientes; Platea Plus (2 mil 717), Cabecera Norte (2 mil 127), Cabecera Sur (2 mil 127), Rampa Oriente (Mil 419) Rampa Poniente (Mil 419), Rampa (Mil 183) y Rampa Sur (Mil 183)

Panorámica del Estadio Cuahtémoc previo al compromiso entre Cruz Azul y Vancouver FC | IMAGO 7

¿Cuántos juegos lleva México en Puebla?

Con el duelo ante Ghana, la Selección Mexicana alcanzará su partido número 13 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. A lo largo de su historia, el Tricolor ha visitado Puebla en distintas etapas, dejando un balance positivo que respalda la elección del inmueble como sede de este compromiso internacional.

Entre los antecedentes más destacados se encuentran enfrentamientos ante selecciones como Checoslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Argentina, Polonia, El Salvador, Trinidad y Tobago, Panamá e incluso clubes internacionales como Valencia. Estos encuentros abarcan desde finales de la década de los sesenta hasta años recientes.

Selección Mexicana | IMAGO7

El historial refleja que Puebla ha sido una plaza favorable para el combinado nacional, con más victorias que derrotas y varios partidos de preparación rumbo a competencias oficiales. El Estadio Cuauhtémoc, además, ha sido considerado en diferentes ciclos mundialistas como un punto estratégico para despedir al equipo antes de grandes torneos.

Precios de los boletos para el México vs Ghana l CAPTURA

Perú vs España en Puebla

El enfrentamiento entre España y Perú también tendrá duelo en Puebla, el partido que fue confirmado previamente por la Federación Peruana de Futbol y posteriormente oficializado por el conjunto europeo, servirá como parte de la preparación para los ibéricos de cara a la Copa del Mundo.

El encuentro está programado para el 8 de junio, a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que le otorga un valor estratégico dentro de la planificación de la Selección Española quienes llegan como uno de los contendientes a levantar el trofeo.