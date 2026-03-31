Agenda deportiva martes 31 de marzo 2026

La agenda deportiva RÉCORD de este martes 31 de marzo de 2026 presenta un día lleno de actividad futbolística, con partidos clave rumbo al Mundial 2026 y encuentros amistosos internacionales. La jornada incluye Eliminatorias de UEFA, Repechaje Intercontinental y el esperado duelo de la Selección Mexicana ante Bélgica.

Uno de los focos principales estará en Europa, donde continúan las Eliminatorias Mundialistas. Destacan enfrentamientos como Bosnia y Herzegovina vs Italia, así como República Checa vs Dinamarca, duelos decisivos en la lucha por la clasificación. Todos los partidos de Eliminatorias UEFA podrán seguirse a través de Sky Sports.

Mikkel Damsgaard de Dinamarca marcando ante Macedonia del Norte en el Repechaje de UEFA | AP

Eliminatorias UEFA y Repechaje rumbo al Mundial 2026

La actividad europea se complementa con otros encuentros importantes como Suecia vs Polonia y Kosovo vs Turquía, partidos que definirán a los últimos clasificados del viejo continente a la cita mundialista.

Por otra parte, el Repechaje Intercontinental entra en escena con compromisos como RD Congo vs Jamaica e Irak vs Bolivia, donde los equipos buscan uno de los últimos lugares disponibles en el Mundial 2026. Estos encuentros podrán verse a través de ViX, en una jornada que promete alta tensión.

Jamaica en el Repechaje | MEXSPORT

México vs Bélgica, el plato fuerte del día

La Selección Mexicana será protagonista al enfrentar a Bélgica en un partido amistoso que genera gran expectativa tras el empate sin goles ante Portugal. El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará mejorar su funcionamiento y despejar dudas en su alineación.

El encuentro entre México y Bélgica podrá seguirse por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX, lo que garantiza una amplia cobertura para la afición tricolor.

Además, la jornada también contará con varios partidos amistosos internacionales destacados como Países Bajos vs Ecuador, Estados Unidos vs Portugal, Brasil vs Croacia y Argentina vs Zambia, encuentros que servirán como preparación para las selecciones de cara al Mundial.