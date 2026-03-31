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Futbol

¿Ochoa regresa a jugar? Javier Aguirre destaca 10 cambios para enfrentar a Bélgica

Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:31 - 30 marzo 2026
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El estratega nacional convocó a Paco Memo después de nueve meses de no tomarlo en cuenta

La Selección Mexicana continúa su preparación internacional tras el empate sin goles ante Portugal, pero uno de los temas que más llama la atención es la situación de Guillermo Ochoa. El experimentado portero no tiene garantizados minutos en el próximo partido contra Bélgica, pese a haber sido considerado nuevamente por Javier Aguirre después de nueve meses fuera de convocatorias.

El regreso de Ochoa generó expectativa entre la afición, sobre todo por su intención de disputar una sexta Copa del Mundo. Sin embargo, su lugar en el once titular no está asegurado, lo que refleja una competencia interna cada vez más intensa en el arco del Tri.

Guillermo Ochoa, arquero de la Selección Mexicana, en el Estadio Azteca | IMAGO7

Aguirre prioriza competencia interna en el Tri

Javier Aguirre dejó claro que ningún jugador tiene el puesto asegurado, incluido el propio Ochoa. El estratega explicó que, debido a la cantidad de futbolistas convocados, es complicado darle minutos a todos, especialmente en una serie corta de partidos como la actual fecha FIFA.

"Entrenan bien, pero no se sabe qué puede pasar durante el partido. Los 26 que traje tienen mi confianza y deben mantener un buen nivel", señaló Aguirre, enfatizando que la elección del equipo titular responde al rendimiento y necesidades tácticas, no al historial de los jugadores.

Además, el técnico reconoció que existe un acuerdo para realizar múltiples cambios, lo que complica aún más que todos los futbolistas vean acción. Esta rotación también abre la puerta a que otros porteros, como Raúl Rangel o Carlos Acevedo, puedan competir directamente por el puesto.

Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Ochoa, en la lucha por su sexto Mundial

A sus 39 años, Guillermo Ochoa sigue firme en su objetivo de llegar al Mundial de 2026, lo que lo convertiría en uno de los pocos jugadores en la historia en disputar seis Copas del Mundo. No obstante, el panorama no es sencillo, ya que la nueva generación de arqueros mexicanos busca consolidarse.

El duelo ante Bélgica será clave para observar las decisiones de Aguirre en la portería. La falta de goles ante Portugal dejó dudas en el funcionamiento del equipo, pero también abre oportunidades para ajustes en la alineación titular.

México enfrenta un momento de transición, donde la experiencia de jugadores como Ochoa compite directamente con el impulso de los más jóvenes. La decisión final del técnico no solo impactará el partido ante Bélgica, sino también el rumbo del Tri de cara a futuras competencias internacionales.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana en entrenamiento | IMAGO7
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