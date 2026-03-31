Televisa alcanza a TV Azteca en rating del México vs Portugal tras años de dominio

México empató sin goles ante Portugal en el Estadio Banorte en lo que fue su primer partido dentro de la Fecha FIFA ante dos rivales europeos, pues aún le falta el compromiso que disputarán ante Bélgica. El duelo ante los lusitanos se transmitió a través de dos de los principales canales de la televisión abierta: el 5 y el 7.

A pesar de que en los últimos años el usuario ha querido ver a los miembros del equipo de Azteca Deportes, esta vez fue diferente, pues el equipo que ha conformado TUDN ha tomado la batuta como una opción más que interesante para consumir los compromisos del equipo nacional.

Micrófono de TUDN I IMAGO7

Equilibrados en el favoritismo de la gente

El partido tuvo muchas maneras de ser consumido por el televidente, pues a través de dos de los canales más importantes de la televisión abierta fue como la gran mayoría accedió a él; sin embargo, también se pudo ver en plataformas de streaming como ViX, así que TUDN se convirtió en una especie de opción doble para ver el compromiso.

En cuanto al mano a mano entre los dos canales de la señal abierta, ninguno de los dos dominó para quedarse con el cariño del público, pues ambos se quedaron con una puntuación final de 3.6, dejándolos en un empate final en el partido más relevante de la Fecha FIFA para su causa.

💥 CAMBIÓ LA TENDENCIA DEL RATING 📺🇲🇽🇵🇹



Contrario al dominio que tenía TV Azteca sobre Televisa en las transmisiones de Selección Mexicana, ya cambió en la reapertura del Estadio Azteca ante Portugal.



🔥En el canal vs canal en señal abierta empataron ambas televisoras:



-… pic.twitter.com/MTehQqZqhI — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) March 30, 2026

El público ya ha respondido en los comentarios al respecto de esta situación, pues algunos no creen que en realidad esto haya sido de tal manera, pues aún siguen considerando a TV Azteca como la señal predilecta para disfrutar de los partidos del combinado nacional mexicano.

Azteca ha perdido la mayoría del cariño del televidente

Sin embargo, hay algunos otros que han dado el visto bueno, argumentando que le han dado una nueva oportunidad a las transmisiones de TUDN, las cuales "ahora ofrecen una cobertura más seria y entretenida". Esto puede ser también en respuesta de los nuevos elementos con los que cuenta el canal.

En TUDN, tanto la señal que lleva el mismo nombre como el Canal 5, las transmisiones comenzaron desde antes con una extensa previa conformada por varios elementos del elenco de la empresa, llegando a la narración del partido en donde estuvo presente Andrés Vaca, David Faitelson, Ricardo Antonio La Volpe, Miguel herrera y en cancha Mauricio Ymay junto a Gibrán Araige.

Cubo de TV Azteca | IMAGO7