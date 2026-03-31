Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Televisa alcanza a TV Azteca en rating del México vs Portugal tras años de dominio

Estos son los momentos más destacados del regreso de la afición al Coloso de Santa Úrsula en el México vs Portugal.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:18 - 30 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El partido del Tri en el regreso al Estadio Banorte ha tenido repercusiones también en las televisoras a cargo de transmitir

México empató sin goles ante Portugal en el Estadio Banorte en lo que fue su primer partido dentro de la Fecha FIFA ante dos rivales europeos, pues aún le falta el compromiso que disputarán ante Bélgica. El duelo ante los lusitanos se transmitió a través de dos de los principales canales de la televisión abierta: el 5 y el 7.

A pesar de que en los últimos años el usuario ha querido ver a los miembros del equipo de Azteca Deportes, esta vez fue diferente, pues el equipo que ha conformado TUDN ha tomado la batuta como una opción más que interesante para consumir los compromisos del equipo nacional.

Micrófono de TUDN I IMAGO7

Equilibrados en el favoritismo de la gente

El partido tuvo muchas maneras de ser consumido por el televidente, pues a través de dos de los canales más importantes de la televisión abierta fue como la gran mayoría accedió a él; sin embargo, también se pudo ver en plataformas de streaming como ViX, así que TUDN se convirtió en una especie de opción doble para ver el compromiso.

En cuanto al mano a mano entre los dos canales de la señal abierta, ninguno de los dos dominó para quedarse con el cariño del público, pues ambos se quedaron con una puntuación final de 3.6, dejándolos en un empate final en el partido más relevante de la Fecha FIFA para su causa.

El público ya ha respondido en los comentarios al respecto de esta situación, pues algunos no creen que en realidad esto haya sido de tal manera, pues aún siguen considerando a TV Azteca como la señal predilecta para disfrutar de los partidos del combinado nacional mexicano.

Azteca ha perdido la mayoría del cariño del televidente

Sin embargo, hay algunos otros que han dado el visto bueno, argumentando que le han dado una nueva oportunidad a las transmisiones de TUDN, las cuales "ahora ofrecen una cobertura más seria y entretenida". Esto puede ser también en respuesta de los nuevos elementos con los que cuenta el canal.

En TUDN, tanto la señal que lleva el mismo nombre como el Canal 5, las transmisiones comenzaron desde antes con una extensa previa conformada por varios elementos del elenco de la empresa, llegando a la narración del partido en donde estuvo presente Andrés Vaca, David Faitelson, Ricardo Antonio La Volpe, Miguel herrera y en cancha Mauricio Ymay junto a Gibrán Araige.

Cubo de TV Azteca | IMAGO7
Cubo de TV Azteca | IMAGO7

Mientras tanto, en Azteca 7 la transmisión comenzó más tarde y bajo el comando de los ya conocidos Christian Martinoli, Luis García, Carlos Guerrero, David Medrano, Jorge Campos y Zague, con una transmisión más cargada al contenido cómico, lo cual ha convencido a muchos, pero no a los suficientes como lo hacía en el pasado.

Últimos videos
Lo Último
19:40 Escándalo en Bosnia: Acusan a un soldado italiano de espiar un entrenamiento de la selección
19:31 ¿Ochoa regresa a jugar? Javier Aguirre destaca 10 cambios para enfrentar a Bélgica
19:18 Televisa alcanza a TV Azteca en rating del México vs Portugal tras años de dominio
19:15 México vs Bélgica: ¿Dónde y a qué hora ver el partido amistoso de la Fecha FIFA?
18:56 Kosovo va por el Mundial ante Turquía, rival de su segundo partido histórico bajo el sello FIFA
18:54 Sergio Mayer destapa su aspiración a la CDMX y la Presidencia; planea ir “por pasos”
18:35 Hoy No Circula martes 31 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
18:29 CFE activa operativo de Semana Santa 2026 para garantizar servicio eléctrico en todo México
18:28 La nueva profesión de Isaac 'Conejito' Brizuela exjugador de Chivas
18:27 Top 5 de lo BUENO y MALO en la reapertura del ESTADIO BANORTE
Tendencia
1
Opinión El Apunte del Director: Peligra el Mundial para La Hormiga
2
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
3
Futbol Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
4
Futbol Nacional ¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
5
Futbol Internacional Exentrenador de la Liga MX, nuevo DT de un gigante en Sudamérica
6
Empelotados Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
Te recomendamos
Escándalo en Bosnia: Acusan a un soldado italiano de espiar un entrenamiento de la selección
Futbol
30/03/2026
Escándalo en Bosnia: Acusan a un soldado italiano de espiar un entrenamiento de la selección
¿Ochoa regresa a jugar? Javier Aguirre destaca 10 cambios para enfrentar a Bélgica
Futbol
30/03/2026
¿Ochoa regresa a jugar? Javier Aguirre destaca 10 cambios para enfrentar a Bélgica
Televisa alcanza a TV Azteca en rating del México vs Portugal tras años de dominio
Futbol
30/03/2026
Televisa alcanza a TV Azteca en rating del México vs Portugal tras años de dominio
México se enfrenta a Bélgica en su segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo 2026 | RÉCORD
Futbol
30/03/2026
México vs Bélgica: ¿Dónde y a qué hora ver el partido amistoso de la Fecha FIFA?
Kosovo va por el Mundial ante Turquía, rival de su segundo partido histórico bajo el sello FIFA
Futbol
30/03/2026
Kosovo va por el Mundial ante Turquía, rival de su segundo partido histórico bajo el sello FIFA
Sergio Mayer destapa su aspiración a la CDMX y la Presidencia; planea ir “por pasos”
Contra
30/03/2026
Sergio Mayer destapa su aspiración a la CDMX y la Presidencia; planea ir “por pasos”