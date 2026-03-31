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Futbol

Javier Aguirre asegura que el duelo ante Bélgica es la última prueba para su convocatoria rumbo al Mundial 2026

Previo al partido contra Bélgica, Javier Aguirre avisa a sus convocados que está buscando rendimientos individuales en esta última prueba.
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 18:24 - 30 marzo 2026
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El ‘Vasco’ adelantó que existirán cambios para enfocarse en el rendimiento individual

Es ahora o nunca para los jugadores que quieran subirse al barco mundialista con la Selección Mexicana, pues Javier Aguirre fue contundente al decir que ante Bélgica será la última prueba para definir a sus convocados para la justa.

Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT
Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la convocatoria del Mundial?

En la previa del duelo ante Bélgica, Javier Aguirre señaló que está enfocado en ver rendimientos individuales, lo que le servirá para delimitar su convocatoria para afrontar la Copa del Mundo 2026. El ‘Vasco’ se siente satisfecho con lo que mostró el Tri ante Portugal en el Estadio Banorte.

"Estoy buscando lo que dije el otro día, rendimientos individuales, porque es la última prueba, que hay que elegir 26 mexicanos para encarar el 11 de junio, el Mundial. Seguiré viendo rendimientos individuales y haré algunos cambios. Esperamos por lo menos un funcionamiento parecido al del otro día”, dijo Aguirre.

Con esto, Aguirre confirma que es una prueba de fuego para los que aún buscan su lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana, especialmente para aquellos que fueron llamados ante las circunstancias por lesión.

“Siempre hay cosas que suceden. La lesión de Luis Ángel Malagón, quien dejó cuatro porterías a cero en la Copa Oro, y la de Marcel Ruiz nos vinieron a descomponer un poco. Edson Álvarez, también un jugador indiscutible, pero esto permite que aparezcan Lira, Fidalgo, Brian Gutiérrez y que ya esté muy cerca, incluso jugó recientemente con el equipo reserva del Dinamo en Moscú, Luis Chávez".

"Vino Gilberto Mora a saludarnos; se le ve bien y puede tener opciones de jugar pronto con su equipo”, comentó Aguirre.

Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La posición de centrodelantero mantiene tranquilo al ‘Vasco’

Por otro lado, el entrenador de la Selección Mexicana habló sobre los centrodelanteros que tiene a su disposición, y afirma que es la zona en la cual está más tranquilo, ya que no ve necesario que ellos tengan que hacer los goles.

“Es cierto que va por rachas. Hemos visto que Berterame y Armando González estos últimos dos torneos han hecho un montón de goles. Santi Giménez, por otra parte, hizo algún gol con nosotros y ahora está incorporado al equipo. Yo creo que en ese sentido, en el puesto específico del centrodelantero, estoy tranquilo porque no necesariamente son ellos quienes tienen que hacer los goles. Muchas veces generan espacios, juegan de cara, atraen marcas. Hay mucho más que definir. Pero sí, desde luego, es una parte que debemos encontrar" mencionó.

Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT
Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT

"El otro día introdujimos a dos puntas. Terminamos con Julián, con Armando y con Berterame, los tres delanteros. Julián está haciendo muchos goles en Arabia Saudita. Germán le ha costado en Inter Miami, parece que está ahí luchando contra el gol, pero están contentos con él, sigue siendo titular, sigue jugando. Nosotros seguimos en la búsqueda de ello. Insisto, esto no son opiniones, son datos. Por lo tanto, sí hay que mejorar en ese sentido”, finalizó Aguirre.

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