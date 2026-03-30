¡Mágico! Álvaro Fidalgo debuta con eficacia total en territorio rival con México

Después de su debut en el partido ante Portugal, se han ido disipando las dudas con respecto a su presencia en el Tri; Álvaro Fidalgo ha convencido a muchos acerca de este primer llamado con el combinado nacional, en donde se ha colocado como el único en lograr algo de los más importante en la tercera etapa de Javier Aguirre con el equipo.

Las reacciones negativas en torno al llamado del 'Maguito' se han generado por ser un jugador naturalizado, pero en cuanto a juego, el aporte que tiene es uno de los mejores de los jugadores presentes en el regreso del futbol en el Estadio Banorte, por lo cual podría ser parte de los convocados a la copa del Mundo.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

El dueño del balón

Javier Aguirre tomó las riendas de la Selección Nacional de México por tercera vez en su carrera a mediados de 2024, presentando un proyecto en el cual llegaría él al Mundial de 2026 y Rafa Márquez, su ahora auxiliar, al de 2030, quedando protegidos para los siguientes seis años.

Sin embargo, desde que comenzó ese proceso dos años atrás en el mes de julio, el 'Vasco' no había contado con un jugador que pudiera trasladar el balón al área rival de manera prácticamente perfecta, incluso con mexicanos tan dúctiles como Marcel Ruíz o Gilberto Mora, por mencionar algunos de los más frecuentes en las convocatorias del exentrenador del Mallorca.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, en duelo ante Portugal | IMAGO7

Antes de los partidos ante Portugal y Bélgica, el entrenador mexicano trajo a un nuevo naturalizado, Álvaro Fidalgo, quien ha sido muy criticado en su primer llamado; sin embargo, ha sido el protagonista de esta buena estadística que ayuda al cuadro mexicano.

El exjugador de las Águilas del América en su primera titularidad dentro del partido en contra de Portugal, con información de Statiskicks, ha sido el único jugador en el tercer proceso de Javier Aguirre que ha logrado 19 pases o más en campo rival, pero lo que destaca de esta estadística es que no ha errado ni uno solo, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del 'Vasco' a tan solo dos meses del Mundial.

Álvaro Fidalgo enfrentando a jugador de Portugal | MEXSPORT

¿Llegará el 'Maguito' a la Copa del Mundo?

Su cambio de club al Real Betis ha llegado en un momento importante de su carrera, pues tan solo semanas después de ello ha llegado su primera convocatoria con el Tri, además de todo generando una extraordinaria estadística en su primer llamado.

Ahora, todo dependerá de lo que quiera hacer Javier Aguirre, pues cuenta con muchas bajas importantes en la actualidad como la de Marcel Ruíz, Gilberto Mora y hasta Edson Álvarez, con algunos de ellos ya confirmados como ausentes para el Mundial, pero dejando una gran posibilidad en la cual cualquier otro jugador que haga bien las cosas podría subirse, dentro de los que entra Álvaro Fidalgo.