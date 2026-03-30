Joaquín del Olmo se lanza contra la afición mexicana: “Que te abucheen en tu casa, no va”

La afición nuevamente protagonizó la polémica tras el México vs Portugal debido a los abucheos presentados por la afición mexicana en el reinagurado Estadio Banorte luego del insípido 0-0 dentro del terreno de juego por parte de los dirigidos por parte de Javier Aguirre.

¿Qué dijo Joaquín del Olmo?

Joaquín del Olmo, el exseleccionado mexicano, habló sobre lo acontecido en el Coloso de Santa Úrsula en exclusiva con RÉCORD: “Ese es nuestro nivel, nunca hemos sido una Selección que todo mundo esperamos. No digo mejor o peor, también es cierto que ha ningún Mundial hemos llegado con grandes expectativas, con grandes resultados, siempre perdíamos, llegábamos justos con cambios de técnicos. Yo no creo que la Selección vaya a ser más ni menos de lo que hemos sido”

“Es cierto que el factor casa va ayudar en la medida que la gente influye, a mi no me gusta que abuchees a la Selección, para mí tienes que ir apoyar después de los 90 minutos puedes mostrar si estás de acuerdo o no. También creo que no es a los jugadores o a la Selección, es todo el proceso que viene jugando el futbol mexicano, que no está bien; no ascenso, no descenso, muchos extranjeros, muchas decisiones que no van acorde a lo que nosotros pensamos…”, mencionó.

Paulinho en el México vs. Portugal | MexSport

Del Olmo señalo a los periodistas por este torneo: “Y luego hay un entorno de muchos periodistas, hay muchas maneras hoy de difundir noticas, mucha polémica y eso genera también un entorno más difícil con los seleccionados, yo no estoy de acuerdo que abucheen; pero también si abuchean el jugador tiene que tener la capacidad, el carácter para aguantar y salir adelante”

Joaquín del Olmo resaltó que ese tipo de gestos no van especialmente en un estadio que será mundialista y además a su propio equipo: “Que te abucheen en tu casa, un grito homofóbico, otra vez, son cosas que no van para un estadio que va a ser sede”.

Erik Lira, jugador de Cruz Azul y Selección Mexicana, tras el empate ante Portugal | IMAGO7

Abucheos al Tri

El momento más tenso fue captado por las cámaras de televisión cuando el público comenzó a corear el "olé" en favor del equipo portugués. Ante esta situación, Rafael Márquez, presente en el banquillo, no pudo ocultar su molestia y negó repetidamente con la cabeza, en un claro gesto de desaprobación.

Cuerpo técnico Javier Aguirre | Imago7

La actitud de los aficionados no se detuvo ahí. Además de los abucheos cada vez que los jugadores mexicanos tenían la posesión del balón, se escuchó el grito homofóbico durante los despejes del portero 'Tala' Rangel, lo que empañó aún más el ambiente en el Coloso de Santa Úrsula y al final terminó con el abucheo en gran parte del recinto.