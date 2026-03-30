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¿Cómo fue el último enfrentamiento entre México vs Bélgica?
La Selección Mexicana dejó sensaciones agridulces en su más recientes exponenciales ante Portugal, lo que representó la reinaguración del Estadio Banorte. Ahora los dirigidos por Javier Aguirre se medirán a Bélgica en Estados Unidos en busca de ajustar los últimos detalles de cara a la Copa del Mundo 2026.
Es por ello, que en RÉCORD recordamos aquel último enfrentamiento que ambas selecciones se enfrentaron y data del 2017 en Bruselas, con Hirving Lozano como protagonista marcando un doblete, en un 3-3 final con Juan Carlos Osorio en el banquillo del Tri.
¿Cómo fue el partido?
Apenas en los primeros minutos, Eden Hazard respondió al rechazo de Guillermo Ochoa y abrió el marcador para los de casa y se vislumbraba una noche muy obscura para los pupilos del colombiano que rápidamente responderían para orquestar la feria de goles.
El Tricolor estuvo presente como el estratega había ordenado y eso abrió la posibilidad de que el belga, Laurent Ciman, presionara en el área a Javier Hernández de manera brusca y el árbitro sentenciara un penalti. El cobro fue de manera espectacular por parte del capitán Andrés Guardado. La parte complementaria, fue más estratégica para ambos técnicos, quienes se dedicaron a mover a sus piezas y experimentar distintas posibilidades de su cuadro.
Pero lo que no dejó de existir, fue la genialidad del jugador del Manchester United, Romelu Lukaku, quien puso el 2-1. Fue entonces el momento para que el mexicano más destacado del momento, Chucky Lozano, hiciera un doblete excepcional, poniendo a México, por unos minutos, arriba en el marcador 3-2.
Hasta que de nueva cuenta Lukaku hizo de las suyas, desnudó a la zaga del tricolor y dio el punterazo final, que significó el empate entre los locales y la Selección Mexicana; sin embargo, el duelo dejó buenas sensaciones para Juan Carlos Osorio de cara al Mundial 2018 de Rusia.
Nuevo duelo en Chicago
El equipo dirigido por Javier Aguirre arribó a Chicago bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pero con el respaldo de decenas de aficionados que se dieron cita para recibir al Tricolor. A pesar del intenso frío característico de la ciudad, los jugadores mostraron disposición para convivir brevemente con los seguidores.
Bélgica llega al Soldier Field, en lo que representará su último partido de esta Fecha FIFA. El duelo servirá como una prueba clave para medir el nivel del equipo ante una de las selecciones más competitivas de Europa y que recientemente goleó 5-1 a Estados Unidos.