¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión

¿Se despide del Mundial? En medio de de la última Fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo, la Selección Mexicana sigue con las malas noticias en el 'hospital tricolor' y ahora ha salido a la luz la verdadera gravedad en la lesión de Julián Araujo,

Julián Araujo con Celtic previo al duelo vs Rangers I X:@CelticFC

LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN

De acuerdo a información revelada por el periodista Stephen McGowan, el lateral mexicano del Celtic tendría una lesión más importante de lo que en un principio se pensaba y dicha molestia podría poner fin a su temporada en Escocia.

Lo que en principio era una leve molestia muscular se convirtió en una importante distensión del cuádriceps, lesión que lo alejaría al rededor de ochos semanas de las canchas, por lo que es muy probable que Julián Araujo no vuelva a jugar un partido con el Celtic esta temporada.

Tras conocerse el verdadero alcance de su lesión, el lateral mexicano ha vuelto a Inglaterra para llevar a cabo su recuperación en la ciudad de Bournemouth bajo la supervisión del club dueño de su carta, pues hay que recordar que en Celtic llegó apenas a comienzos del 2026 en calidad de préstamo.

Julián Araujo y Celtic pelean por el liderato | X @CelticFC

Esta lesión no solo podría truncar el sueño mundialista de Julián Araujo, sino que también puede llegar a ser un factor determinante en su carrera a corto plazo, pues Celtic analizaba ejercer la opción de compra del seleccionado mexicano.

SE ALEJA DEL MUNDIAL

A pesar de que los tiempos de recuperación son favorables para que Julián Araujo esté listo y en condiciones para la Copa del Mundo, la realidad es que el sueño mundialista para el mexico-americano se aleja, pues no tendrá actividad aproximadamente hasta finales del mes de mayo y para ese entonces se espera que Javier Aguirre ya tenga hecha la lista de 26 convocados para la justa veraniega.

El propio 'Vasco' ha mencionado en repetidas ocasiones que los jugadores lesionados aún tienen la posibilidad de llegar al Mundial siempre y cuando se recuperen al cien por ciento físicamente, por lo que la esperanza para Araujo seguirá hasta el último minuto, pero jugadores como Richard Ledezma o Israel Reyes parece que le llevan ventaja en la lista final.