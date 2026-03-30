Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión

Julián Araujo con los Celtas | @CelticFC
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:39 - 30 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El lateral mexicano apunta a estar hasta ocho semanas fuera de las canchas por una lesión muscular, situación que lo podría dejar fuera de la copa del Mundo

¿Se despide del Mundial? En medio de de la última Fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo, la Selección Mexicana sigue con las malas noticias en el 'hospital tricolor' y ahora ha salido a la luz la verdadera gravedad en la lesión de Julián Araujo,

Julián Araujo con Celtic previo al duelo vs Rangers I X:@CelticFC

LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN

De acuerdo a información revelada por el periodista Stephen McGowan, el lateral mexicano del Celtic tendría una lesión más importante de lo que en un principio se pensaba y dicha molestia podría poner fin a su temporada en Escocia.

Lo que en principio era una leve molestia muscular se convirtió en una importante distensión del cuádriceps, lesión que lo alejaría al rededor de ochos semanas de las canchas, por lo que es muy probable que Julián Araujo no vuelva a jugar un partido con el Celtic esta temporada.

Tras conocerse el verdadero alcance de su lesión, el lateral mexicano ha vuelto a Inglaterra para llevar a cabo su recuperación en la ciudad de Bournemouth bajo la supervisión del club dueño de su carta, pues hay que recordar que en Celtic llegó apenas a comienzos del 2026 en calidad de préstamo.

Julián Araujo y Celtic pelean por el liderato | X @CelticFC

Esta lesión no solo podría truncar el sueño mundialista de Julián Araujo, sino que también puede llegar a ser un factor determinante en su carrera a corto plazo, pues Celtic analizaba ejercer la opción de compra del seleccionado mexicano.

SE ALEJA DEL MUNDIAL

A pesar de que los tiempos de recuperación son favorables para que Julián Araujo esté listo y en condiciones para la Copa del Mundo, la realidad es que el sueño mundialista para el mexico-americano se aleja, pues no tendrá actividad aproximadamente hasta finales del mes de mayo y para ese entonces se espera que Javier Aguirre ya tenga hecha la lista de 26 convocados para la justa veraniega.

El propio 'Vasco' ha mencionado en repetidas ocasiones que los jugadores lesionados aún tienen la posibilidad de llegar al Mundial siempre y cuando se recuperen al cien por ciento físicamente, por lo que la esperanza para Araujo seguirá hasta el último minuto, pero jugadores como Richard Ledezma o Israel Reyes parece que le llevan ventaja en la lista final.

Julián Araujo con la Selección Mexicana | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
08:27 Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
08:25 VIDEO: Belinda bromea con asaltar micro en CDMX… “Ya se la saben, carteras y celulares”
07:39 ¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
07:38 ¡El nuevo Messi! Saviola revela el reemplazo de Leo en Argentina
07:13 Precio del dólar hoy 30 de marzo: Supera los 18 pesos y presiona al peso mexicano
00:24 ¡Águilas compatriotas! Henry Martín orgulloso del debut de Fidalgo con la Selección Mexicana
00:20 Alemania vs Ghana: ¿Dónde ver el duelo amistoso de Fecha FIFA?
00:00 A 73 días: En México 1986, Argentina hizo de las instalaciones de Coapa del América su búnker hacia el título; la cábala fue enfrentar a la reserva de las Águilas
00:00 Portada RÉCORD 30 de marzo de 2026
23:26 Tri escala en ranking FIFA, pero el México vs Portugal sigue bajo investigación
Tendencia
1
Futbol Prensa portuguesa reacciona a Estadio Azteca
2
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
3
Contra ¿Quién era el aficionado que murió en el Estadio Azteca antes del México vs Portugal?
4
Futbol “Entiendo la frustración”: Raúl 'Tala' Rangel reacciona tras el empate ante Portugal
5
Futbol Mikel Arriola se deshace en elogios a Emilio Azcárraga: “No conozco un aficionado más importante que él”
6
Futbol Internacional Tuca Ferretti minimiza a Portugal: "Con este 'futbolito' no llegan ni a Cuartos"
Te recomendamos
Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
Futbol
30/03/2026
Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
VIDEO: Belinda bromea con asaltar micro en CDMX… “Ya se la saben, carteras y celulares”
Contra
30/03/2026
VIDEO: Belinda bromea con asaltar micro en CDMX… “Ya se la saben, carteras y celulares”
¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
Futbol Nacional
30/03/2026
¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
¡El nuevo Messi! Saviola revela el reemplazo de Leo en Argentina
Futbol
30/03/2026
¡El nuevo Messi! Saviola revela el reemplazo de Leo en Argentina
Precio del dólar hoy 30 de marzo: Supera los 18 pesos y presiona al peso mexicano
Contra
30/03/2026
Precio del dólar hoy 30 de marzo: Supera los 18 pesos y presiona al peso mexicano
¡Águilas compatriotas! Henry Martín orgulloso del debut de Fidalgo con la Selección Mexicana
Futbol
30/03/2026
¡Águilas compatriotas! Henry Martín orgulloso del debut de Fidalgo con la Selección Mexicana