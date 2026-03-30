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Futbol

Tri escala en ranking FIFA, pero el México vs Portugal sigue bajo investigación

El Vasco aplaudió el juego del Maguito, quien pelea por un lugar en el Mundial 2026
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:26 - 29 marzo 2026
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El partido ante los lusitanos ha tenido muchas cosas de que hablar, no precisamente acerca de temas deportivos

El empate sin goles entre la Selección Mexicana y Portugal en el Estadio Banorte no solo dejó sensaciones encontradas en lo deportivo, también tuvo impacto directo en el ranking de la FIFA. El equipo dirigido por Javier Aguirre logró escalar una posición en la clasificación mundial tras enfrentar a uno de los rivales candidatos a llevarse el tan ansiado trofeo el próximo mes de julio.

Sin embargo, en paralelo a este avance, se mantiene abierta la investigación por el fallecimiento de un aficionado ocurrido previo al encuentro, lo que ha colocado al partido bajo un contexto distinto, más allá de lo estrictamente futbolístico.

Ranking en movimiento tras el México vs Portugal

Con el nuevo sistema de actualización en tiempo real implementado por la FIFA, el resultado del amistoso tuvo efecto inmediato. México pasó del lugar 16 al 15 del ranking, beneficiado por haber competido de tú a tú ante una selección considerada potencia mundial.

Portugal, por su parte, también tuvo un ligero ascenso en la clasificación, pasando del sexto al quinto puesto, lo que refleja el peso del encuentro entre ambas selecciones. El resultado fue interpretado como positivo para ambos equipos, especialmente por el nivel mostrado.

Selección Mexicana, en el Estadio Azteca, tras el empate ante Portugal | IMAGO7

Este movimiento también impactó a otros equipos de la región, ya que Estados Unidos y Canadá, coanfitriones del Mundial 2026, descendieron posiciones y ahora se ubican en los lugares 16 y 30, respectivamente.

Contexto del partido bajo investigación

Más allá de lo deportivo, el partido en el Estadio Banorte sigue bajo atención debido a la investigación abierta por las autoridades tras el fallecimiento de un aficionado en las instalaciones del inmueble antes del inicio del encuentro, todo esto causado por un descuido bajo el estado de ebriedad.

Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la logística, seguridad y condiciones del evento, por lo que las autoridades continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Selección de Portugal, en el Estadio Banorte, previo al duelo ante México | IMAGO7

Mientras tanto, el avance de México en el ranking FIFA se mantiene como un dato positivo en el marco de su llegada a Chicago para su partido en contra de Bélgica, aunque inevitablemente ligado al contexto en el que se desarrolló el partido, uno que sigue bajo análisis y en espera de conclusiones oficiales.

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