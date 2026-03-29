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Futbol

¿Se viene el regreso? Gilberto Mora da fecha para su vuelta a las canchas

Gilberto Mora, jugador mexicano, con los Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 17:54 - 29 marzo 2026
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El ofensivo de los Xolos de Tijuana buscará entrar de la mejor forma a la Copa del Mundo 2026

El regreso de Gilberto Mora a las canchas ya tendría fecha. El extremo mexicano de 17 años fue visto en el Estadio Azteca -ahora Banorte y próximamente Ciudad de México- durante el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, donde acudió para apoyar a sus compañeros y seguir de cerca la actividad del equipo nacional.

Previo al inicio del encuentro, Mora fue captado en una conversación en la que aseguró que su recuperación avanza de forma positiva. El joven futbolista señaló que su regreso a las actividades estaría cercano, lo que generó expectativa sobre su reincorporación tanto con su club como con la Selección.

Gilberto Mora previo a un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | MEXSPORT
Gilberto Mora previo a un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | MEXSPORT

Gilberto Mora se acerca a su regreso con Xolos

En un video difundido por TUDN, el atacante confirmó su estado físico y dio una referencia clara sobre su posible retorno. "Voy muy bien. Ya, ya casi, yo creo que la siguiente semana ya el alta" comentó Mora en una charla casual mientras observaba el estadio.

El jugador de Xolos de Tijuana se mostró confiado respecto a su proceso de recuperación, luego de haber estado alejado de la actividad por lesión. Su presencia en el estadio también incluyó algunos minutos observando el entrenamiento previo al encuentro.

Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO 7
Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO7

¿Cuándo volverá Gilberto Mora a jugar?

De cumplirse los tiempos mencionados por el propio futbolista, Mora podría integrarse nuevamente a los entrenamientos de su equipo en los próximos días, con la intención de retomar ritmo competitivo lo antes posible.

El objetivo del joven atacante es ponerse a disposición de su club y mantenerse en la órbita de la Selección Mexicana, que se prepara para una serie de partidos amistosos ante Serbia, Australia y Ghana.

Además, Mora busca consolidarse como una de las opciones a futuro del combinado nacional, con la posibilidad de formar parte de una convocatoria mayor en caso de mantener su evolución y estado físico.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT
Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 | MEXSPORT
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