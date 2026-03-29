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Futbol

“Es una Selección muy agresiva” :Joao Cancelo reacciona al juego ante la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 15:44 - 29 marzo 2026
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El portugués resaltó que le jalaron la camiseta no pitaron una falta

La Selección Mexicana y Portugal se encuentran afinando sus últimos detalles de cara a la Copa del Mundo; mexicanos y lusitanos terminaron por dejar en empate sin anotaciones en el mítico Estadio Azteca que marcó su remodelación de cara al Mundial 2026.

Tras el rispido juego una de las principales figuras del cuadro dirigido por Roberto Martínez habló sobre el juego realizado por el Tri destacando la agresividad del rival, así lo resaltó Joao Cancelo que fue uno de los capitanes en el encuentro.

"Me pareció una selección muy agresiva, ganando duelos, igual muchas veces el árbitro podría haber marcado más faltas, porque a mi me estaban agarrando sin balón, agarrando la camiseta y no pitaba una falta”, dijo para TNT Sports. 

Paulinho en el México vs. Portugal | MexSport

Tensión en México vs Portugal 

México regresó al Estadio Banorte para empatar sin goles ante Portugal, pero quedaron buenas sensaciones en el partido pese a no sacar el resultado; sin embargo, este mismo duelo también tuvo un momento bastante complicado, pues dos jugadores estuvieron muy cerca de llegar a los golpes en el nuevo pasto del inmueble mundialista.

Jesús Gallardo del actual bicampeón de Liga MX, Toluca y Pedro Neto del Chelsea, tuvieron un problema apenas en el arranque del segundo tiempo, calentando también a la afición que quería con mucha ansía que cayera el primer gol del juego.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, ante Joao Félix | IMAGO7

A pesar de todo ello, el partido pudo concluir, dejando una prueba de como será la tercera inauguración de Copa del Mundo en el Estadio Azteca, justo un par de días después de los primeros duelos de Repechaje, los cuales tuvieron sede en Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes del Mundial en México.

Uno de los temas más comentados por los aficionados fue la visibilidad dentro del estadio, especialmente en la zona baja del recinto. De acuerdo con asistentes, seguir el partido desde los asientos resultó complicado, ya que en varios sectores era necesario permanecer de pie para poder observar correctamente las acciones en el campo.

Raúl Jiménez en juego ante Portugal en el Estadio Banorte | ESPECIAL

Otro de los temas fuertes fueron los abucheos que se desataron al final, con mayor intensidad, al final del encuentro que terminó estado sin anotaciones e incluso se coreó el ¡ole, ole! a favor de los portugués desatando la incredulidad dentro del recinto. 

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