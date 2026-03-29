¿Bomba al Nido? Bruno Fernandes 'presume' playera del América

El partido entre la Selección Mexicana y Portugal no solo dejó actividad en la cancha, sino también momentos fuera de ella que captaron la atención. La reinauguración del Estadio Azteca fue el eje central del encuentro, en una jornada que reunió a miles de aficionados y distintas figuras del futbol internacional.

Durante el encuentro, el ambiente en el estadio se convirtió en una celebración que combinó el regreso del inmueble con la presencia de jugadores reconocidos a nivel mundial. Entre ellos destacó Bruno Fernandes, quien fue uno de los futbolistas más ovacionados por el público.

Bruno Fernandes, de Portugal, en duelo ante la Selección Mexicana | IMAGO7

Bruno Fernandes, figura destacada en el Azteca

El mediocampista portugués, actual capitán del Manchester United, fue uno de los jugadores más coreados por los aficionados durante el partido. Su presencia en el Estadio Azteca generó reacciones desde las gradas, donde su nombre fue reconocido por su trayectoria en el futbol europeo.

Tras el encuentro, Fernandes compartió en sus redes sociales una imagen que llamó la atención, en la que aparece con una playera del Club América, regalo que recibió al término del partido.

Bruno Fernandes, de Portugal, en duelo ante la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Por qué Bruno Fernandes recibió una playera del América?

El obsequio fue entregado por Cristian Borja, lateral colombiano del América, quien incluyó un mensaje en la camiseta: "Para Bruno, mi hermano. Con mucho cariño". La escena evidenció la relación cercana entre ambos futbolistas.

Fernandes y Borja coincidieron como compañeros en el Sporting de Lisboa entre 2019 y 2020, etapa en la que compartieron vestidor antes de que el portugués diera el salto al Manchester United en una transferencia cercana a los 61 millones de dólares.