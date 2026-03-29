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Futbol

José Mourinho critica a Portugal tras empate ante México: "quita a Cristiano Ronaldo y parece un equipo más"

José Mourinho, técnico del Benfica | AP
Emiliano Arias Pacheco 14:18 - 29 marzo 2026
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El entrenador lusitano señaló la falta de profundidad del cuadro europeo en la cancha del Estadio Azteca

La reapertura del Estadio Azteca -ahora Banorte y próximamente Ciudad de México- fue una fiesta, hasta que comenzó el partido. El encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal quedó marcado por la ausencia de oportunidades de ambos lados, lo que generó la molestia de un gran número de aficionados y especialistas de las dos naciones, como fue el caso de José Mourinho

El entrenador lusitano dejó en claro su molestia después del gris empate entre ambas selecciones, pues para 'The Special One' el cuadro portugués no cuenta con una idea de juego definida. "Quita a Cristiano Ronaldo y Portugal parece un equipo del montón. La gente dice que no deberían convocarlo. Bien, hoy no jugó y vieron el resultado".

Selección de Portugal, en el Estadio Banorte, previo al duelo ante México | IMAGO7

En la misma tónica, el actual estratega del Benfica dejó en claro que pese a contar con figuras de la envergadura de Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes y otros más, la Selección de Portugal no da miedo.

"No son una amenaza, no dan miedo, son solo un equipo que fue presionado por México. Cuando Ronaldo está en la cancha, el rival se lo piensa dos veces. Sin él, ni siquiera tienen que pensar", sentenció Mourinho.
Paulinho en el México vs. Portugal | MEXSPORT

¿Qué sigue para Portugal?

Después de enfrentar a México, el combinado europeo viajará a Estados Unidos para enfrentar al vecino del norte en su último partido en esta Fecha FIFA. Los dirigidos por Roberto Martínez jugarán en Atlanta, el próximo 31 de marzo.

Con el Mundial 2026 en puerta, el conjunto luso buscará recuperar piezas de cara a la fiesta de verano, entre ellos Cristiano Ronaldo. El 'Bicho' regresó a los entrenamientos con el Al Nassr el pasado jueves, antes del duelo de Portugal ante México.

El Grupo K, la última prueba para el Comandante

Portugal y Cristiano Ronaldo estarán en uno de los grupos que aún desconocen a uno de sus rivales, pero que lo sabrá muy pronto. Jamaica y la República Democrática del Congo se definirán el último boleto para el Sector K; que ya cuenta con la presencia de Colombia y Uzbekistán

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP
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