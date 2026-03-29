Prensa portuguesa reacciona a Estadio Azteca

Portugal regresó a la actividad después de varios meses de pausa y lo hicieron dentro del remodelado Estadio Banorte que volvió a abrir sus puertas para el juego ante México de cara a la Copa del Mundo 2026 y el Coloso de Santa Úrsula no pasó desapercibido para algunos medios portugueses.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

¿Cómo fue la reacción?

"La tercera victoria de Brasil en la Copa del Mundo en 1970, la Mano de Dios en 1986 y, en ese mismo partido, Maradona regateó a todos y marcó un gol histórico. Todo esto ocurrió en el Estadio Azteca, el único estadio del mundo que ha albergado tres Copas del Mundo", describe SIC Noticias.

En su nota resalta que era un sueño para los lusitanos estar en el Coloso de Santa Úrsula: "Para los portugueses, jugar allí el sábado será un sueño hecho realidad. El partido inaugural del Mundial se disputará en el Estadio Azteca el 11 de junio. Sin embargo, a menos de 50 días del inicio de la competición, el estadio aún está en construcción.”

Medio portugués l CAPTURA

¿Cómo fue el partido?

El combinado Tricolor y Portugal no pudieron hacerse daño en el primer partido de esta Fecha FIFA, pero a muchos aficionados les quedaron buenas sensaciones. En un auténtico desfile de estrellas, uno de los candidatos a llevarse la Copa fue testigo de lo que es jugar en un inmueble tan portentoso como el Estadio Azteca; sin embargo, faltó el invitado más especial de la noche.

México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Barnorte | Miguel Pontón @migueluk

El partido no fue para nada malo; sin embargo, desde el inicio se dieron muestras de que sería un resultado más que cerrado, pues ninguno de los dos equipos podía irse al frente, pero en el Tri fueron Brian Gutiérrez y el recién debutado Álvaro Fidalgo, quienes levantaron la mano para ser los mejores de la primera parte.

El 'Maguito' tuvo una de las mejores jugadas en un pase a profundidad, el cual no pudo rematar en un mano a mano que le ganó de buena manera Renato Veiga; Bruno Fernandes se mostró frustrado por no poder hacer que su equipo tuviera el esférico por un tiempo más prolongado. El primer tiempo terminó sin goles.

Por parte de los visitantes, Gonalo Ramos tuvo un par de aproximaciones para adelantarse en el marcador, pero el atacante del PSG no pudo empujar la pelota dentro de las redes del 'nuevo estadio' entre las más claras del juego.