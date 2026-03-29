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Empelotados

¡Quítate! Afición estalla contra Rafa Puente en la reinauguración del Estadio Azteca

Durante el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca, Rafael Puente obstruyó la visibilidad de los aficionados, lo que provocó molestia
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:09 - 29 marzo 2026
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El exentrenador y analista de TUDN estuvo de pie en una parte que quitó la vista a los asistentes del respetable

La reinauguración del Estadio Azteca —ahora Banorte y próximamente Estadio Ciudad de México— quedó marcada por un empate sin anotaciones entre la Selección Mexicana y Portugal, en un encuentro que tuvo pocas emociones en el terreno de juego, pero que generó conversación fuera de la cancha.

El duelo representaba un momento simbólico por el regreso del inmueble a la actividad internacional, aunque el 0-0 terminó por dejar sensaciones discretas en lo deportivo. Aun así, lo ocurrido en las tribunas terminó por captar gran parte de la atención entre los asistentes.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

Problemas de visibilidad en el Estadio Azteca

Uno de los temas más comentados por los aficionados fue la visibilidad dentro del estadio, especialmente en la zona baja del recinto. De acuerdo con asistentes, seguir el partido desde los asientos resultó complicado, ya que en varios sectores era necesario permanecer de pie para poder observar correctamente las acciones en el campo.

Esta situación generó incomodidad entre parte del público, que tuvo que adaptarse durante el desarrollo del encuentro. La necesidad de levantarse constantemente se volvió una constante, afectando la experiencia de quienes acudieron al estadio en un partido que marcaba la reapertura del inmueble.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

Rafael Puente Jr. provoca reacciones en la grada

A este contexto se sumó otro elemento que generó molestia entre los aficionados: la presencia de Rafael Puente Jr., analista de TUDN, quien se encontraba en una zona cercana a las gradas. El exentrenador permaneció de pie en distintos momentos del partido, lo que fue señalado por algunos asistentes como un factor adicional que bloqueaba la visión.

La reacción del público no se hizo esperar y desde la grada se escucharon gritos dirigidos hacia el analista, con expresiones como "qué se quite" y otros reclamos, al considerar que interfería con la visibilidad del encuentro.

Rafael Puente Jr. en su etapa como entrenador de Pumas | IMAGO7
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