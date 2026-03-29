Tuca Ferretti minimiza a Portugal: "Con este 'futbolito' no llegan ni a Cuartos"

El empate entre la Selección Mexicana y Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca no dejó indiferente a nadie. Mientras que la afición presente en el Coloso de Santa Úrsula despidió al Tri entre abucheos, a pesar de igualar ante una de las plantillas más poderosas del mundo, el análisis de Ricardo 'Tuca' Ferretti tomó un rumbo mucho más punzante hacia el cuadro europeo.

México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Barnorte | Miguel Pontón @migueluk

¿PORTUGAL NO ES COMO LA PINTAN?

Para el exentrenador y actual analista, el desempeño de la escuadra lusa —vigente campeona de la UEFA Nations League— quedó muy por debajo de las expectativas que genera su etiqueta de favorita para la próxima Copa del Mundo. Ferretti no tuvo reparos en cuestionar las aspiraciones del conjunto dirigido por Roberto Martínez.

"Su entrenador dijo que están para ser campeones del mundo. Con este 'futbolito' que jugó hoy no llegan ni a Cuartos de Final. Portugal para mi, una decepción", sentenció el 'Tuca'.

A diferencia de la reacción del público, que mostró su descontento tras el silbatazo final, Ferretti encontró puntos positivos en el funcionamiento del equipo mexicano. El estratega destacó el orden táctico mostrado frente a una de las ofensivas más peligrosas del planeta.

'Tuca' Ferretti hoy es analista de ESPN | MEXSPORT

TUCA APRUEBA AL TRI

En contraste con su dura crítica al rival, el analista fue breve pero contundente sobre el trabajo de los locales:

"México me gustó, defensivamente me gustó."

El debut del renovado Estadio Azteca deja así un sabor agridulce: una Selección Mexicana que cumple en lo táctico según los expertos, una Portugal que no convence a los críticos y una afición que, pese al resultado, sigue exigiendo más de cara a la justa mundialista.