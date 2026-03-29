Fidalgo da emotivo discurso previo su debut con Selección Mexicana

El debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana no solo cumplió con las expectativas futbolísticas sobre el césped del Estadio Azteca, sino que dejó una huella profunda antes siquiera de que el balón comenzara a rodar frente a Portugal. El "Maguito", quien vivió su primera convocatoria con el Tri, se robó los reflectores no solo por su titularidad, sino por un gesto de liderazgo que rápidamente se volvió viral.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el Himno Nacional | IMAGO7

FIDALGO AGRADECE SU CONVOCATORIA AL TRI

A pesar de ser uno de los elementos más recientes en integrarse al grupo, Fidalgo demostró que su compromiso con la camiseta verde trasciende lo deportivo. Durante la última charla grupal previa al silbatazo inicial, las cámaras de televisión captaron un momento íntimo que reveló la rápida adaptación del mediocampista.

Fidalgo tomó la palabra frente a sus compañeros para agradecer la apertura del grupo, pronunciando un mensaje que conmovió a la afición:

"Muchas gracias a todos por el recibimiento en estos días, tienen aquí una persona, un amigo, para lo que necesiten. Me voy a dejar la vida por todos ustedes".

Discurso de Fidalgo en el Tri | CAPTURA DE PANTALLA

OVACIONADO EN EL AZTECA

El gesto de Fidalgo fue respaldado por la tribuna del Coloso de Santa Úrsula. Al anunciarse las alineaciones, el volante fue uno de los jugadores más ovacionados por los seguidores mexicanos, confirmando que su proceso de naturalización y su rendimiento previo en el fútbol local le han otorgado un lugar especial en el ánimo del público.

El video de la arenga circuló con fuerza en plataformas digitales, donde sumó miles de reproducciones, por lo que esa primer charla de Fidalgo con la camiseta del Tri quedará grabada por siempre.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT