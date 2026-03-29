Javier Aguirre conforme con el resultado de México ante Portugal: "estuvimos a la altura"

Javier Aguirre aseguró que Portugal es uno de los equipos más fuertes del mundo, y que México estuvo a la altura en la reinauguración del Estadio Banorte. El estratega mexicano también informó que contra Bélgica será una prueba de fuego para tener la lista final.

"Enfrentarse a Portugal, que es un equipo que nos había ganado cinco de seis, no es fácil. Es un equipo top ten, tiene buenos jugadores, muy buen técnico; le ganó a Alemania. Es un equipo hecho y derecho. Entonces, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias", mencionó.

'Chiquito' Sánchez dando un pase de 'taquito' en el duelo ante Portugal | IMAGO7

Bélgica, prueba de fuego para la lista final

"Tenemos 26 jugadores; este partido y el de Bélgica son la prueba de fuego para elegir la lista final", afirmó, anticipando que aún hay lugares en disputa dentro del plantel.

Y es que más allá del resultado, el técnico destacó la actitud de su equipo, asegurando que México mostró carácter en un escenario donde la presión es parte de.

"Es el mejor escenario posible, lo he dicho hasta el cansancio, aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición nos exige", declaró.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, ante Joao Félix | IMAGO7

¿Qué dice Javier Aguirre sobre los lesionados?

El siguiente reto será ante Bélgica, otro rival de élite que servirá como filtro definitivo para definir quiénes se quedan y quiénes se quedan en el camino.

“Hay mucha gente lesionada. Tenemos 12 lesionados, pero creo que el equipo respondió en este partido. Tuvimos desajustes, pero me voy satisfecho porque generamos un par de opciones al frente, aunque nos faltó tener más la pelota", dijo en conferencia de prensa.