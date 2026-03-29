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Futbol

'Chiquito' Sánchez destaca la importancia de enfrentarse a rivales como Portugal

El delantero de Toluca volvió a dar la cara por el futbol mexicano y su nivel
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:54 - 29 marzo 2026
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El mediocampista de América considera que a pesar de haber jugado este duelo, aún no tiene su lugar asegurado

Enfrentar a Portugal a pesar de haber empatado sin goles ha sido una prueba importante para muchos de los jugadores de la Selección Mexicana, pues es un momento importante para seguirse midiendo de cara a la Copa del Mundo 2026.

Uno de estos jugadores es Erick Sánchez, quién sabe de la responsabilidad que implica ser parte de una de las selecciones anfitrionas del Mundial.

Erick Sánchez con México | MEXSPORT

Rivales similares al torneo

'Chiquito' Sánchez, en zona mixta después del partido, rescató la relevancia de enfrentarse a este tipo de rivales con el paso de los días antes de llegar al Mundial de 2026, específicamente a la inauguración del 11 de junio ante Sudáfrica.

Es algo importante porque son rivales que va a tocar enfrentar en el Mundial, son características, escenarios que se van a presentar. Estar al 'tú por tú' con este tipo de selecciones es algo bueno.

Al mismo tiempo, también aseguró que el hecho de haber sido convocado recientemente no lo hace estar confirmado para la lista del Mundial con Javier Aguirre, pero no solo él, sino también el resto de sus compañeros.

Fidalgo deja buenas sensaciones

El empate ante Portugal no solo sirvió como parámetro colectivo rumbo al Mundial de 2026, también permitió observar nuevas piezas en el esquema de Javier Aguirre, como el debut de Álvaro Fidalgo. El mediocampista naturalizado fue titular y mostró personalidad, control de balón y capacidad para conducir hacia el frente, cualidades que el propio técnico destacó tras el encuentro.

Aguirre reconoció que el ‘Maguito’ se integró de buena manera al grupo y dejó claro que su actuación fue positiva, aunque también subrayó la necesidad de seguir probando jugadores. Nombres como Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y otros elementos que no habían tenido tantas oportunidades forman parte de este proceso de evaluación constante.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

Este contexto refuerza lo dicho por Erik ‘Chiquito’ Sánchez: enfrentar a rivales como Portugal no solo mide el nivel del equipo, sino que también intensifica la competencia interna. Con el Mundial en el horizonte, ningún jugador tiene su lugar asegurado, y cada partido se convierte en una oportunidad clave para convencer al cuerpo técnico.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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