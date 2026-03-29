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Futbol

Fiscalía CDMX abre investigación por muerte en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal

Estadio Banorte momentos previos a su reapertura | Imago7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:05 - 29 marzo 2026
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Un desafortunado deceso tuvo lugar en la reinauguración del 'Coloso de Santa Úrsula'

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación tras el fallecimiento de una persona ocurrido el pasado 28 de marzo dentro del Estadio Banorte, antes del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal. El caso ha generado atención pública luego de que se confirmara que los hechos ocurrieron en la zona de palcos del inmueble.

Aunque la noticia del fallecimiento ya había trascendido previamente, ahora el enfoque de las autoridades se centra en esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar responsabilidades y establecer con precisión la mecánica de la caída que derivó en la muerte del aficionado.

Aficionados se dirigían al partido inaugural del Estadio Banorte. / @MetroCDMX

Investigación en curso y primeras diligencias

De acuerdo con el informe oficial, personal ministerial, pericial y elementos de la Policía de Investigación acudieron de inmediato al lugar para iniciar las diligencias correspondientes tras el incidente registrado en el estadio.

La zona fue acordonada y se realizó la fijación del lugar de los hechos, así como el levantamiento de indicios con apoyo de especialistas en criminalística, fotografía y medicina forense, con el objetivo de preservar evidencia clave para la investigación.

Estadio Banorte show de luces | MexSport

Además, la Fiscalía CDMX confirmó que se lleva a cabo un análisis detallado de las cámaras de videovigilancia del estadio y sus accesos, así como la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el sitio.

Líneas de investigación y contexto del caso

Como parte del proceso, también se realiza la necropsia de ley, la cual permitirá establecer con certeza la causa de la muerte y las condiciones físicas de la víctima al momento de la caída.

De manera preliminar, reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalan que la persona cayó desde la zona de palcos hacia el área de estacionamiento, lo que le provocó la muerte de forma inmediata pese a la atención médica.

Reinaguración del Estadio Banorte l Miguel Pontón

Asimismo, versiones iniciales apuntan a que el aficionado, un joven de aproximadamente 27 años, se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, esta información aún forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada de manera concluyente por la Fiscalía, que continuará informando conforme haya avances.

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