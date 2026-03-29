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Fiscalía CDMX abre investigación por muerte en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación tras el fallecimiento de una persona ocurrido el pasado 28 de marzo dentro del Estadio Banorte, antes del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal. El caso ha generado atención pública luego de que se confirmara que los hechos ocurrieron en la zona de palcos del inmueble.
Aunque la noticia del fallecimiento ya había trascendido previamente, ahora el enfoque de las autoridades se centra en esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar responsabilidades y establecer con precisión la mecánica de la caída que derivó en la muerte del aficionado.
Investigación en curso y primeras diligencias
De acuerdo con el informe oficial, personal ministerial, pericial y elementos de la Policía de Investigación acudieron de inmediato al lugar para iniciar las diligencias correspondientes tras el incidente registrado en el estadio.
La zona fue acordonada y se realizó la fijación del lugar de los hechos, así como el levantamiento de indicios con apoyo de especialistas en criminalística, fotografía y medicina forense, con el objetivo de preservar evidencia clave para la investigación.
📝 La Fiscalía CDMX investiga el fallecimiento de una persona, ocurrido este 28 de marzo al interior del Estadio Banorte, previo al inicio de un partido amistoso de la Selección Mexicana.— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 29, 2026
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la zona de palcos del… pic.twitter.com/nKiZHISwmu
Además, la Fiscalía CDMX confirmó que se lleva a cabo un análisis detallado de las cámaras de videovigilancia del estadio y sus accesos, así como la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el sitio.
Líneas de investigación y contexto del caso
Como parte del proceso, también se realiza la necropsia de ley, la cual permitirá establecer con certeza la causa de la muerte y las condiciones físicas de la víctima al momento de la caída.
De manera preliminar, reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalan que la persona cayó desde la zona de palcos hacia el área de estacionamiento, lo que le provocó la muerte de forma inmediata pese a la atención médica.
Asimismo, versiones iniciales apuntan a que el aficionado, un joven de aproximadamente 27 años, se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, esta información aún forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada de manera concluyente por la Fiscalía, que continuará informando conforme haya avances.