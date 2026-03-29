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Futbol

Javier Aguirre acerca del debut de Álvaro Fidalgo: "Me gustó, es uno más"

Así reaccionó el Estadio Banorte cuando nombraron a Álvaro Fidalgo, nuevo jugador de la Selección Mexicana
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:41 - 28 marzo 2026
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El técnico del Tri destacó la buena actuación del 'Maguito' en su primera aparición en cancha con la selección

Se terminó el partido de México ante Portugal en el regreso al Estadio Banorte, compromiso que además de ser una prueba rumbo a la inauguración de la Copa del Mundo, también sirvió para ver el debut de Álvaro Fidalgo con el conjunto mexicano.

Javier Aguirre decidió que el 'Maguito' sería titular en contra de Portugal con apenas unos cuantos días de haberlo entrenado en el Centro de Alto Rendimiento, dejando buenas sensaciones a quienes lo recuerdan de buena manera tras su paso por América. El 'Vasco' también ya ha dado su opinión al respecto del partido del naturalizado en la conferencia posterior al duelo.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

Llegó la magia al Tri

De un tiempo a la fecha, un tema de los más hablados en el futbol mexicano refería a la posible presencia de Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana; sin embargo, esas dudas se han terminado con su presencia en su primera convocatoria para los partidos ante dos rivales europeos.

Después de darle su primera titularidad, el técnico mexicano Javier Aguirre ha mencionado en conferencia de prensa las sensaciones que le deja el haber jugado desde el inicio con el nuevo jugador del Betis, sin dejar de lado que no solo a él, sino que también tiene que ver a algunos otros jugadores.

Tiene personalidad para tener la pelota, él hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón. Yo creo que Álvaro se integró y lo dije el otro día, es uno más de este grupo, y sí me gustó; evidentemente necesitamos ver más jugadores como Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, gente que no había estado con nosotros como el mismo Everardo. Dentro de lo planeado se cumplió el objetivo

Ante algunas críticas del público mexicano, Álvaro Fidalgo fue titular en su primer partido con la Selección Mexicana; sin embargo, no terminó el duelo, pues el mismo 'Vasco' decidió sacarlo al minuto 60 para darle minutos a Richard Ledezma de Chivas, tal y como lo mencionó en la conferencia posterior al partido.

¿Qué viene para el Tri?

Ya sea con estos jugadores nuevos que mencionó el 'Vasco' Aguirre o bien, con los habituales de este su tercer proceso como seleccionador nacional, el equipo mexicano ahora tendrá que viajar a Chicago, específicamente al Soldier Field para medirse a otro cuadro europeo como lo es Bélgica.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, en el duelo ante Portugal | MEXSPORT

Así como Portugal no contó con Cristiano Ronaldo, los belgas también cuentan con una baja importante, pero esta en el arco, pues Thibaut Courtois no pudo ser parte de la convocatoria después de salir lesionado en el duelo de Vuelta de Octavos de Champions League ante Manchester City.

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